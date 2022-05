Todavía no se fue y ya es tapa: Julián Álvarez no para de despertar elogios en Inglaterra

Pese a que la ilusión sobre la jerarquía y el juego de Julián Álvarez ya estaba bien alta, los seis goles que marcó la Araña en una nueva noche de Copa Libertadores puso como locos a todos los ingleses que ya mismo lo quieren ver vistiendo la camiseta del Manchester City de Pep Guardiola.

Sin embargo, no es un detalle menor destacar que no solo los hinchas del City son los que quedaron anonadados con el rendimiento del delantero del Millonario ya que varios medios internacionales se hicieron eco del hito: "¿Quién necesita a Haaland?", se preguntó el prestigioso The Sun.

Remarcando que "rompió un récord histórico de 121 años", haciendo referencia a que ningún jugador del Millonario hizo seis en un partido, el popular periodico inglés le dedicó varias líneas al jugador argentino citando algunos comentarios de los fanáticos entre los que se destacan aquellos que aseguran que Julián rendirá más que Haaland.

Por otro lado, uno de los medios locales más importantes que remarcó la goleada de Álvarez fue Daily Mail. Estos, lejos de comparar al argentino con el noruego, fantasean con la ofensiva que tendrá Pep Guardiola: "La Premier League no está lista para Erling Haaland y Julián Álvarez en el mismo equipo que Kevin De Bruyne”.

Finalmente, otro de los grandes focos que ocuparon los medios europeos, en los que se puede encontrar a L'equipé, Corriere dello Sport o 443, fue el coste de Álvarez. Según observaron, los 23 millones de euros que pagó el City "fueron muy pocos billetes" para lo que significa el delantero que todo River ya empieza a extrañar.