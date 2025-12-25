Así festejó Marcelo Gallardo la Navidad 2025 mientras espera más refuerzos para River

El mundo celebró la Navidad 2025 y Marcelo Gallardo no fue la excepción. El entrenador de River despide un año olvidable en lo deportivo pero con las energías renovadas pensando en 2026. Con la pretemporada en marcha, aprovechó el impasse de las fiestas para celebrar con su familia.

El Muñeco disfrutó de la Nochebuena junto a sus hijos. En una imagen compartida por Nahuel Gallardo, el mayor de los cuatro, se lo ve a Napoleón en el centro de la escena, rodeado por Geraldine La Rosa, Matías, Santino, Benjamín y otros familiares directos.

Las exigencias de la profesión no le entregan a Gallardo momentos como ese muy seguido, teniendo en cuenta que cada uno de sus hijos (a excepción del más chico) se dedica al fútbol: dos en el exterior y otro en el interior del país. La Navidad los unió para celebrar.

Cómo viene el mercado de pases de River

Los primeros regalos para el Muñeco llegaron antes de la Nochebuena, teniendo en cuenta que River está más despierto que nunca en el mercado de pases y ya cerró a sus primeras dos incorporaciones: Fausto Vera, desde Corinthians; y Aníbal Moreno, de Palmeiras.

El Muñeco ahora espera por un central, un lateral izquierdo que compita con Marcos Acuña, un delantero para ocupar el lugar que dejó Borja y pelear mano a mano con Driussi y Colidio y un extremo. Stefano Di Carlo ya levantó el teléfono por jugadores como Julio Soler, Elías Báez, Jhohan Romaña, Gianluca Prestianni, Santino Andino y Tadeo Allende.

Publicidad

Publicidad

ver también En Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

Cuándo continúa la pretemporada de River

El plantel de River comenzó la pretemporada el pasado 20 de diciembre y continuará entrenando en el River Camp hasta el 2 de enero, con días libres en las fechas festivas. A partir del 3, continuará con la preparación para lo que viene en San Martín de los Andes, donde permanecerá hasta el 11 de enero.

Posteriormente, la delegación partirá rumbo a Uruguay para jugar su primer amistoso del año. El Millonario enfrentará nada más ni nada menos que a Nacional de Montevideo, que servirá como oportunidad para ver a los refuerzos en cancha.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo celebró la Navidad 2025 junto a su familia antes de la pretemporada 2026.

celebró la Navidad 2025 junto a su familia antes de la pretemporada 2026. River Plate fichó a Fausto Vera y Aníbal Moreno como sus primeras dos incorporaciones.

y como sus primeras dos incorporaciones. El plantel entrenará en San Martín de los Andes del 3 al 11 de enero.

Publicidad

Publicidad

ver también Un DT que dirigió a Aníbal Moreno y Fausto Vera valoró lo que tienen para aportar a River: “Pueden jugar juntos”