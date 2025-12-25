Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Así festejó Marcelo Gallardo la Navidad 2025 mientras espera más refuerzos para River

El Muñeco pasó la Nochebuena en familia mientras prepara a su equipo para la temporada 2026.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Así festejó Gallardo la Navidad
Así festejó Gallardo la Navidad

El mundo celebró la Navidad 2025 y Marcelo Gallardo no fue la excepción. El entrenador de River despide un año olvidable en lo deportivo pero con las energías renovadas pensando en 2026. Con la pretemporada en marcha, aprovechó el impasse de las fiestas para celebrar con su familia.

El Muñeco disfrutó de la Nochebuena junto a sus hijos. En una imagen compartida por Nahuel Gallardo, el mayor de los cuatro, se lo ve a Napoleón en el centro de la escena, rodeado por Geraldine La Rosa, Matías, Santino, Benjamín y otros familiares directos.

Las exigencias de la profesión no le entregan a Gallardo momentos como ese muy seguido, teniendo en cuenta que cada uno de sus hijos (a excepción del más chico) se dedica al fútbol: dos en el exterior y otro en el interior del país. La Navidad los unió para celebrar.

Cómo viene el mercado de pases de River

Los primeros regalos para el Muñeco llegaron antes de la Nochebuena, teniendo en cuenta que River está más despierto que nunca en el mercado de pases y ya cerró a sus primeras dos incorporaciones: Fausto Vera, desde Corinthians; y Aníbal Moreno, de Palmeiras.

El Muñeco ahora espera por un central, un lateral izquierdo que compita con Marcos Acuña, un delantero para ocupar el lugar que dejó Borja y pelear mano a mano con Driussi y Colidio y un extremo. Stefano Di Carlo ya levantó el teléfono por jugadores como Julio Soler, Elías Báez, Jhohan Romaña, Gianluca Prestianni, Santino Andino y Tadeo Allende.

Publicidad
En Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

ver también

En Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

Cuándo continúa la pretemporada de River

El plantel de River comenzó la pretemporada el pasado 20 de diciembre y continuará entrenando en el River Camp hasta el 2 de enero, con días libres en las fechas festivas. A partir del 3, continuará con la preparación para lo que viene en San Martín de los Andes, donde permanecerá hasta el 11 de enero.

Posteriormente, la delegación partirá rumbo a Uruguay para jugar su primer amistoso del año. El Millonario enfrentará nada más ni nada menos que a Nacional de Montevideo, que servirá como oportunidad para ver a los refuerzos en cancha.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo celebró la Navidad 2025 junto a su familia antes de la pretemporada 2026.
  • River Plate fichó a Fausto Vera y Aníbal Moreno como sus primeras dos incorporaciones.
  • El plantel entrenará en San Martín de los Andes del 3 al 11 de enero.
Publicidad
Un DT que dirigió a Aníbal Moreno y Fausto Vera valoró lo que tienen para aportar a River: “Pueden jugar juntos”

ver también

Un DT que dirigió a Aníbal Moreno y Fausto Vera valoró lo que tienen para aportar a River: “Pueden jugar juntos”

Los 5 mejores goles de River en 2025

ver también

Los 5 mejores goles de River en 2025

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Fue goleador del torneo dos veces y descendió con ambos equipos, hoy es representante de jugadores y les enseña educación financiera
Fútbol Argentino

Fue goleador del torneo dos veces y descendió con ambos equipos, hoy es representante de jugadores y les enseña educación financiera

Se escapó en ambulancia de la Bombonera para casarse, dirigió al Kun Agüero y tiene un restaurante top al que fue hasta Lamine Yamal
Fútbol Argentino

Se escapó en ambulancia de la Bombonera para casarse, dirigió al Kun Agüero y tiene un restaurante top al que fue hasta Lamine Yamal

Blondel explicó por qué rechazó a Argentina para jugar en la Selección de Suiza
Fútbol Internacional

Blondel explicó por qué rechazó a Argentina para jugar en la Selección de Suiza

Los 3 mayores escándalos del fútbol argentino en 2025
Fútbol Argentino

Los 3 mayores escándalos del fútbol argentino en 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo