Astrada apuntó fuerte contra Ramón Díaz: “Se postuló y no me gustó, a Gallardo lo va a hacer enojar”

En F90, el ex entrenador apuntó contra el riojano, y Emiliano Díaz apareció para aclarar la situación.

Por Marco D'arcangelo

En el programa F90 emitido por ESPN, Leonardo Astrada, vieja gloria de River, apuntó contra Ramón Díaz debido a un posteo que tiró el entrenador en su cuenta oficial de Instagram, en la que hizo un repaso sobre su carrera y los títulos que consiguió, en medio de un mal momento del club.

“Me molesta. Ahora soy más gallardista que nunca, porque hubo una publicación de Ramón, que no es de Ramón, en este momento crítico. No sé si tiene un CM o quién fue. Hizo una publicación y creo que no era el momento de hacerlo. Cuando uno está más o menos tambaleando, no lo tenés que tumbar”, inició Astrada en su descargo. 

“En River vos tenés una identificación, un cariño, y cuando alguien no está bien, no podes postularte. Esto lo va a hacer enojar a Gallardo. No sé si lo quisieron tumbar, pero a mí no me gusta, no soy así”, siguió, manifestando su enojo por esta publicación del entrenador argentino. 

Esas apariciones en momentos críticos no hacen falta, porque Ramón tiene su historia en River y si tiene que volver, va a volver solo”, agregó para elogiar la carrera de Ramón. Y cerró, afirmando que no pudo haberlo publicado el DT: “Lo tomé como que se postuló. Yo conociendo a Ramón, esto no es de Ramón”. 

Emiliano Díaz defendió a Ramón

El ayudante de campo e hijo del experimentado entrenador riojano, participó de una entrevista en F90, en donde afirmó que no fue intencional la publicación de este posteo, sino que una empresa brasileña fue la encargada de subirla. Además, pidió disculpas por lo acontecido. 

Marcelo Gallardo reveló por qué River no busca más refuerzos: "No queremos traer por traer"

“Tenemos un CM brasileño, firmamos con una empresa por tres años y no vi el texto que subió. Fue un error. Tampoco fue por el club, porque desde que firmamos con esta empresa una vez por mes publican algo de la cosa de Ramón. Quiero aclarar que fue con 0 intención”, explicó. 

En síntesis

  • Leonardo Astrada criticó en ESPN la reciente publicación de Ramón Díaz en Instagram.
  • Emiliano Díaz aclaró que una empresa brasileña gestiona las redes del entrenador riojano.
  • El hijo de Ramón Díaz negó intencionalidad y pidió disculpas por el posteo.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Toti Pasman

"Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River"

German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

