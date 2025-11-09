La desafortunada frase sexista de Ramón Díaz luego del empate de Inter de Porto Alegre

En el marco de la fecha 33 del Brasileirao, en condición de local, Internacional de Porto Alegre no pudo aguantar el resultado y empató 2 a 2 con Bahía, por lo que quedó a cuatro puntos de la zona de descenso, y no se pudo acercar a los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Luego de este encuentro, el entrenador del elenco local, Ramón Díaz, habló en conferencia de prensa. La misma, tuvo mucha polémica por una frase sexista que lanzó el DT argentino, debido a que se quejó del arbitraje por un gol anulado a Johan Carbonero cuando el resultado estaba igualado en 0. “El fútbol es para hombres, no para meninas, para hombres”, tiró.

“Tengamos mucho cuidado, que el club tenga mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy. Y ya pasó con un partido en el que Romero hizo un gol y se lo anularon. Que tengan mucho cuidado, yo voy a hablar con el presidente, no puede ser que pase en un club tan importante lo que pasó hoy. El fútbol es para hombres, no para meninas, para hombres, pero bueno, en eso tenemos que estar atentos y lo vamos a tratar de corregir”, fue la declaración completa del ex entrenador de Vasco da Gama.

El motivo de esta declaración fue porque en el gol anulado a Carbonero, el VAR llamó al árbitro para revisar una posible falta de Gabriel Mercado en la mitad de cancha. Luego de una revisión, el colegiado determinó que hubo infracción, por lo que anuló el 1 a 0 parcial para el local.

Esta decisión no solo molestó a Ramón Díaz, quien en conferencia de prensa tuvo esta desafortunada frase, sino que también la cuenta oficial de Internacional de Porto Alegre se explayó en sus redes sociales con un comunicado en el que afirmaron que hubo un mal uso del VAR para esta jugada.

El antecedente de Ramón Díaz con una frase desafortunada

En su paso como entrenador de Vasco da Gama, el entrenador argentino también estuvo en el foco de la polémica por decir una frase sexista en conferencia de prensa. En aquella oportunidad, fue para criticar que había una referí mujer arbitrando en el VAR del partido de su equipo.

“Está el VAR, y en el último partido de local en Vasco, una señorita interpretó que no fue penal. El fútbol es diferente, y principalmente me parece que es bastante complicado que al VAR lo tenga que decidir una mujer, porque el fútbol es tan dinámico, tiene acciones rápidas”, tiró en aquella vez.

