La primera decisión que tomó Inter de Porto Alegre con Ramón Díaz tras la goleada ante Vasco da Gama y en puestos de descenso

El presente de SC Internacional no es el mejor. En la noche del viernes 28 de noviembre fue goleado a manos de Vasco da Gama por 5-1 y debido a que Santos aplastó a Sport Recife, los comandados por Ramón Díaz cayeron en puestos de descenso.

A esta hora, solamente quedan dos lugares por confirmar para lo que será la pérdida de la categoría, ya que tanto Sport Recife como Juventude, en 2026, jugarán en la Serie B brasileña. Mientras que, a falta de dos jornadas para el final, los de Porto Alegre, Fortaleza, el Peixe, Ceará y Vitória pelean por no descender.

Tras lo que fue la durísima goleada que sufrió el elenco dirigido por el riojano, hubo una reunión con los directivos, donde lo ratificaron en el cargo. Pero horas más tarde, emitieron un comunicado para oficializar la salida del cuerpo técnico.

Mientras en Brasil comienza a tomar forma la chance de que Andrés D’Alessandro se haga cargo del plantel y reemplace a Díaz, interinamente será Pablo Fernández, el asistente técnico, quien dirigirá la actividad de este sábado en el CT Parque Gigante.

Ramón Díaz fue despedido en SC Internacional. (Getty Images)

Las estadísticas de Ramón Díaz en SC Internacional

A dos meses de su llegada al conjunto de Porto Alegre, Ramón Díaz fue despedido: tuvo un breve paso, donde dirigió un total de 13 partidos: fueron 3 victorias, 5 empates y 5 caídas.

Publicidad

Publicidad

ver también Adiós a la simulación de lesiones: FIFA anunció una regla revolucionaria que promete aumentar el tiempo de juego de los partidos

ver también Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO por la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto

El comunicado de SC Internacional

Sport Club Internacional comunica la finalización del vínculo contractual con el técnico Ramón Díaz. Dejan el Club junto a él el asistente Emiliano Díaz, los ayudantes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi.

El Club agradece a los profesionales por los servicios prestados y les desea éxito en la continuidad de sus carreras.

DATOS CLAVES

El SC Internacional de Ramón Díaz cayó en puestos de descenso tras ser goleado 5-1 por Vasco da Gama.

de cayó en puestos de tras ser goleado 5-1 por Vasco da Gama. Ramón Díaz fue ratificado inicialmente por la directiva, pero horas después se oficializó su salida como técnico.

fue ratificado inicialmente por la directiva, pero horas después se como técnico. El asistente Pablo Fernández asumirá el cargo de entrenador interino en el SC Internacional este sábado.

Publicidad