Ramón Díaz lanzó un llamativo mensaje en plena crisis de Gallardo en River: “Las glorias pasadas no influyen en nada”

Es una realidad que la actualidad de River es pésima desde lo futbolístico y es una cuestión imposible de maquillar. Pasan los partidos, se acumulan las derrotas y los flojos rendimientos del equipo, que empiezan a poner en la cuerda floja a Marcelo Gallardo. En ese sentido, cada aparición pública de una leyenda llama la atención de todos en el ambiente y ahora ese fue el caso de Ramón Díaz.

Un dato importante a resaltar es que el Pelado está libre luego de su último paso por Internacional de Porto Alegre, del cual fue corrido de su cargo a finales de 2025 por una floja campaña en el Brasileirao. Esa condición lo pone como uno de los posibles candidatos a quedarse con el puesto, en caso de que el Muñeco no continúe, incluso a pesar de no referirse públicamente a la cuestión en sí.

Lo cierto es que esta vez realizó una llamativa publicación en sus redes sociales personales, que captó la atención de todos en el Mundo River. “Las glorias pasadas no influyen en nada…“, escribió en primera instancia Ramón. “¡Lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!”, completó inmediatamente después el oriundo de La Rioja.

Ramón Díaz, experimentado director técnico argentino. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el posteo amplía su opinión al respecto. En una imagen que junta su etapa como futbolista y luego como entrenador a lo largo de los años y en diferentes equipos, además dejó una frase más que contundente. “Ganar no es lo más importante, es la única opción“, manifestó como pie de foto el experimentado director técnico argentino.

No conforme con las tajantes frases ya emitidas, Ramón decidió redoblar la apuesta e ir por más. “Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador“, expresó en su cuenta personal de Instagram al realizar esta sorpresiva publicación en medio de la enorme crisis futbolística que atraviesa el Millonario en este inicio de 2026.

Cabe aclarar que Ramón está sin trabajo desde diciembre de 2025 y no suele pasar largos periodos de tiempo sin ejercer como DT. De hecho, en sus últimas 6 experiencias asumió en sus nuevos clubes con menos de 3 meses de diferencia de su anterior salida. Por ese motivo, aunque no hay ningún indicio, Díaz siempre es candidato a ser el próximo entrenador de River por su gigante legado.

