Marcelo Gallardo reveló por qué River no busca más refuerzos: “No queremos traer por traer”

La ajustada victoria de River ante Bolívar fue calificada como un “gran partido” por Marcelo Gallardo, quien en conferencia de prensa casi que desestimó la posibilidad de sumar otro refuerzo. El entrenador del Millonario explicó por qué será difícil ver caras nuevas en el plantel.

“No es fácil incorporar. No es fácil que haya jugadores disponibles con la jerarquía que tiene River“, señaló el director técnico desde el Estadio Único La Pedrera, dejando en claro que hay pocas posibilidades de que el club haga uso del cupo extra para reforzarse que le dio la grave lesión de Juan Carlos Portillo.

Y continuó: “Hoy jugó Freitas, un chico que viene mostrando condiciones. Intentamos encontrar dentro de nuestras formativas. Tienen posibilidad de ir sumando en un contexto adverso, que es más difícil, pero si muestran buenas actitudes van a tener posibilidades conmigo”.

“No queremos traer por traer y tapar a un pibe que está haciendo las cosas bien. Si viene uno tal vez no nos convenza y vamos a tapar a un pibe que está esperando la oportunidad. Tratamos de asumirlo con cierta lógica”, concluyó el estratega.

Gallardo y el “gran partido” de River

“Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento. Fue un buen primer tiempo con un rival duro, que defendió con alma y vida. Si hacíamos el gol en las tres situaciones claras que tuvimos, era otro partido. Nos está costando hacer goles, eso se va a destrabar en algún momento. Lo ganamos merecidamente con ese gol sobre el final”, aseguró el Muñeco.

Y profundizó: “Estamos trabados con el arco. Nuestros delanteros no están teniendo buena percepción con el gol. Estamos en el debe. Hay que seguir insistiendo. Esto no va a durar para siempre. Seguiremos probando hasta que se destrabe. Estaría más preocupado si no generáramos situaciones de gol y no tuviéramos juego”.

Aldosivi, el próximo rival de River

Tras eliminar a Ciudad de Bolívar, River ya conoce a su rival en la próxima instancia de la Copa Argentina y será de Primera División. El equipo de Marcelo Gallardo tendrá que medirse con Aldosivi, que este martes eliminó a San Miguel con una goleada 3 a 0.

