Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Marcelo Gallardo reveló por qué River no busca más refuerzos: “No queremos traer por traer”

El Millonario tiene un cupo para incorporar por la lesión de Portillo, pero el Muñeco aseguró que podrían no utilizarlo.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Gallardo explicó por qué River no busca más refuerzos
© Getty ImagesGallardo explicó por qué River no busca más refuerzos

La ajustada victoria de River ante Bolívar fue calificada como un “gran partido” por Marcelo Gallardo, quien en conferencia de prensa casi que desestimó la posibilidad de sumar otro refuerzo. El entrenador del Millonario explicó por qué será difícil ver caras nuevas en el plantel.

No es fácil incorporar. No es fácil que haya jugadores disponibles con la jerarquía que tiene River“, señaló el director técnico desde el Estadio Único La Pedrera, dejando en claro que hay pocas posibilidades de que el club haga uso del cupo extra para reforzarse que le dio la grave lesión de Juan Carlos Portillo.

Y continuó: “Hoy jugó Freitas, un chico que viene mostrando condiciones. Intentamos encontrar dentro de nuestras formativas. Tienen posibilidad de ir sumando en un contexto adverso, que es más difícil, pero si muestran buenas actitudes van a tener posibilidades conmigo”.

No queremos traer por traer y tapar a un pibe que está haciendo las cosas bien. Si viene uno tal vez no nos convenza y vamos a tapar a un pibe que está esperando la oportunidad. Tratamos de asumirlo con cierta lógica”, concluyó el estratega.

Gallardo y el “gran partido” de River

“Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento. Fue un buen primer tiempo con un rival duro, que defendió con alma y vida. Si hacíamos el gol en las tres situaciones claras que tuvimos, era otro partido. Nos está costando hacer goles, eso se va a destrabar en algún momento. Lo ganamos merecidamente con ese gol sobre el final”, aseguró el Muñeco.

Y profundizó: “Estamos trabados con el arco. Nuestros delanteros no están teniendo buena percepción con el gol. Estamos en el debe. Hay que seguir insistiendo. Esto no va a durar para siempre. Seguiremos probando hasta que se destrabe. Estaría más preocupado si no generáramos situaciones de gol y no tuviéramos juego”.

Publicidad
La desafiante frase de Gallardo tras la agónica clasificación de River: “Algunos quieren perder la memoria”

ver también

La desafiante frase de Gallardo tras la agónica clasificación de River: “Algunos quieren perder la memoria”

Aldosivi, el próximo rival de River

Tras eliminar a Ciudad de Bolívar, River ya conoce a su rival en la próxima instancia de la Copa Argentina y será de Primera División. El equipo de Marcelo Gallardo tendrá que medirse con Aldosivi, que este martes eliminó a San Miguel con una goleada 3 a 0.

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026

ver también

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026

El particular festejo en el gol de Juanfer Quintero para River ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

ver también

El particular festejo en el gol de Juanfer Quintero para River ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

Joaquín Alis
Joaquín Alis

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    Toti Pasman

    ¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca?

    ggrova
    German García Grova

    Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

    Lee también
    Matías Almeyda recibió la sanción más dura del último tiempo en LaLiga de España
    Fútbol europeo

    Matías Almeyda recibió la sanción más dura del último tiempo en LaLiga de España

    Los mensajes a Otamendi desde Brasil por su cruce con Vinícius
    Fútbol europeo

    Los mensajes a Otamendi desde Brasil por su cruce con Vinícius

    Sneijder contra Otamendi por su gesto con Vinícius
    Fútbol europeo

    Sneijder contra Otamendi por su gesto con Vinícius

    El contundente respaldo de Juanfer a Gallardo: "Estos momentos lo hacen más fuerte"
    River Plate

    El contundente respaldo de Juanfer a Gallardo: "Estos momentos lo hacen más fuerte"

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo