Tras su paso fugaz por Olimpia, Ramón Díaz será el DT de otro gigante de Sudamérica

El entrenador de 66 años está listo para un nuevo desafío en su carrera junto a su hijo, Emiliano Díaz.

Por Agustín Vetere

Ramón Díaz arregló con un nuevo equipo.
© GettyRamón Díaz arregló con un nuevo equipo.

Luego de solo 7 compromisos, Ramón Díaz, junto a su hijo Emiliano, le puso fin a su ciclo en Olimpia de Paraguay. El riojano tomó las riendas del franjeado, pero solamente duró 40 días en el cargo. Ahora, está listo para una nueva etapa en su carrera como entrenador.

Según la confirmación de Germán García Grova, el ídolo de River Plate será el nuevo entrenador de Internacional de Porto Alegre. A dos días de la salida de Roger Machado, el combinado gaúcho contratará al argentino como su reemplazante.

De esta manera, Ramón firman hasta diciembre de 2026 con el gran desafío de enderezar el rumbo del equipo en la presente campaña. Su llegada a Inter significará su tercer ciclo al frente de equipos brasileños, todos desde 2023 hacia la actualidad.

El exDT de la Selección de Paraguay tomó las riendas de Vasco de Gama en 2023 para asegurarle la permanencia en el Brasileirao, algo que consiguió. Posteriormente se hizo cargo de Corinthians, dónde alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana y luego fue despedido por una racha de malos resultados.

El desafío de Ramón Díaz en Inter de Porto Alegre

El combinado gaúcho, que ya quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final y de forma abultada ante Fluminense, se encuentra en una posición incómoda en el Brasileirao. Es que, tras 23 fechas y con 15 por jugar, se encuentra a 5 puntos del descenso.

Inter se ubica en el 13° lugar, lo que lo posiciona a solo una unidad de los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Pero en Brasil hay cuatro descensos por temporada, por lo que el peligro al mirar hacia abajo es considerable incluso para los equipos fuertes.

Entre sus filas tendrá a los argentinos Gabriel Mercado, Braian Aguirre y Alexandro Bernabei, además de viejos conocidos como Rafael Santos Borré, Johan Carbonero, Alan Patrick, Sergio Rochet, Óscar Romero y Alan Rodríguez, entre otros.

Así está la tabla del Brasileirao

