Ex River

Menseguez recordó su experiencia con Simeone y reveló cómo se tramó su llegada a River con Ramón Díaz

El Rayo tuvo una gran carrera, en la que se destacó su pasó por el fútbol alemán y también en la Premier Legue.

Por Lautaro Toschi

Juan Carlos Menseguez
© Prensa RiverJuan Carlos Menseguez

Juan Carlos Menseguez se formó en River, pero antes de debutar en Primera División se fue a Wolfburgo de Alemania, lo hizo en el año 2003, cuando todavía no era muy habitual que haya argentinos en la Bundesliga. Le fue muy bien allí, regresó a Argentina, pero para jugar en San Lorenzo, que venía de ser campeón de la mano de Ramón Díaz, aunque en 2009 se tuvo que ir del Ciclón y su lugar estuvo en la Premier League.

Su experiencia en la Premier League

A comienzos de 2009 se fue de San Lorenzo y tuvo un breve paso por West Bromwich de la Premier League y así recordó en diálogo con el periodista Rodrigo Rea su corto paso de seis meses por el fútbol inglés: “En 2009 viene Russo a San Lorenzo y yo no era de su agrado o gusto y no tenia muchos minutos, ahí surgió la posibilidad de ir a Inglaterra. Fue una locura, es una liga increíble. A mí me ponían un poco de mediapunta, el que me llevó fue el manager entonces el técnico me dijo en la primera charla que no me pidió y que era difícil que juegue”.

“Después en un partido se lesiona un jugador y me puso, y ahí empecé a jugar de titular, incluso el entrenador que estaba se va al Celtic en Escocia y me quiso llevar, pero mi pase pertenecía a San Lorenzo y cuando tenia que volver estaba Simeone y yo me quise quedar a trabajar con él”.

Menseguez ante Mascherano, que por entonces juagaba en Liverpool. (Foto: Getty).

Su experiencia con Simeone

En el ciclón lo tuvo a Diego Simeone y el propio Menseguez le contó al periodista Rodrigo Rea cómo fue su experiencia con el Cholo, a quien definió como eléctirco: “En el momento que yo lo tuve el tenia otro estilo, era mucho más ofensivo que ahora, entonces yo sabia que con el iba a jugar. La verdad que fue una linda experiencia. De los entrenadores que tuve fue el mas táctico y el mas eléctrico, je“.

Además, agregó: “A mí en los entrenamientos me perseguía y me repiqueteaba por atrás, y me decía no te quiero ver parado, me volvía loco con que me involucre mas en el juego y conectado con la pelota. Sacó una nueva versión de mi, yo me guardaba siempre energías para atacar y el me hizo dar cuenta que podía tener un despliegue aun mas grande como jugador”.

Su vínculo con Ramón Díaz y su llegada a River

Menseguez estuvo dos años parado producto de una serie de lesiones. En ese período fue que se reencontró con Ramón Díaz, quien lo había pedido para San Lorenzo y en ese entonces estaba en River. El Rayo reveló cómo se dio su llegada al Millonario: “Un día voy a comer a la casa de Emiliano Diaz y estaba Ramón, el estaba al tanto de que me estaba recuperando porque yo hablaba con Rafael Giulietti que era su medico, y el estaba muy cerca mío con la lesión”.

Además, agregó: “Ahí en la cena Ramon me pregunta cuanto me faltaba y le dije que me faltaba un mes o dos meses y me dijo que le avise que el me llevaba a River, yo no podía creer, je. Cuando quedo libre de San Lorenzo le digo a Emiliano Diaz que ya me podía incorporar pero no tenia mucho tiempo porque cerraba el mercado de pases, y justo River estaba en una racha mala de resultados y Ramon me decía cuando ganemos un partido te traemos”.

“La prensa lo estaba liquidando a Ramon y pasaba el tiempo para cerrar el mercado de pases y ahí hablo con el vicepresidente de River y me llevaron, yo no tenia pretenciones económicas y firmamos el contrato por el mínimo“, completó Menseguez, que en River fue campeón del Torneo Inicial 2014 y de la Copa Campeonato del mismo año.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

