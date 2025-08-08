Es tendencia:
¡Atención River! Gallardo toma una decisión inesperada: ¿Juanfer será el titular sorpresa ante Independiente?

El Millonario visitará al Rojo el próximo sábado a partir de las 18.30 horas por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Tras la victoria de San Lorenzo ante Vélez en el comienzo de la cuarta fecha, River quiere recuperar la cima que, parcialmente, quedó en manos del Ciclón. Los de Marcelo Gallardo visitarán a Independiente el próximo sábado desde las 18.30 horas en el Estadio Libertadores de América con la misión de sumar de a tres para seguir en la senda del triunfo y llegar de la mejor manera a la serie ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.

De cara al partido contra Independiente, Marcelo Gallardo probó con Juanfer Quintero como titular.  El probable once para visitar al Rojo es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. De confirmarse esta formación, quien saldría para que ingrese el colombiano sería Santiago Lencina, de grandes actuaciones en los últimos partidos.

Varias ausencias en River

Para el duelo ante el Rojo, Marcelo Gallardo no puede contar con todos sus jugadores. Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta se recuperan de sus esguinces en las rodillas, mientras que Sebastián Driussi todavía no estaba al 100% del esguince severo de tobillo que sufrió en el inicio del Mundial de Clubes. Por su parte, Maxi Meza fue operado hace unas semanas y tiene para dos meses más de recuperación. Además, Juan Portillo recibió el alta médica, pero como no juega desde mayo de este año, para Gallardo es importante que haga un acondicionamiento físico.

¿Qué se le viene a River?

Se vienen días movidos para River. El próximo sábado visitará a Independiente y luego viajará a Paraguay para enfrentar a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El 17 de agosto jugará como local ante Godoy Cruz por el Clausura, unos días más tarde recibirá a Libertad para disputar el partido de vuelta y luego será el turno de medirse ante Lanús en La Fortaleza.

El fixture de River del mes de agosto

  • 09/08 | Independiente vs. River – Torneo Clausura
  • 14/08 | Libertad vs. River – Copa Libertadores
  • 17/08 | River vs. Godoy Cruz – Torneo Clausura
  • 21/08 | River vs. Libertad – Copa Libertadores
  • 25/08 | Lanús vs. River – Torneo Clausura
  • 31/08 | River vs. San Martín (SJ) – Torneo Clausura
