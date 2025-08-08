Jorge Brito habló del sueño de techar el Monumental y dijo en qué aspecto River superó a Boca en la última década: “Lo revertimos”

A fines de 2025, Jorge Brito concluirá su mandato como presidente de River y así pondrá fin a doce años -ocho como vice de D´Onofrio y cuatro al frente de la institución- de ser una de las personas más trascendentes del club, al menos en la toma de decisiones. El máximo mandatario del Millonario dialogó con Lito Costa Febre y repasó todos los temas de interés: las obras, el presente del equipo y además marcó una diferencia con el rival de toda la vida.

¿En qué superó River a Boca en la última década?

Jorge Brito dialogó con River Monumental y se refirió a un aspecto clave en el que considera que el Millonario superó al Xeneize en este último tiempo: “En méritos deportivos, en términos institucionales y económicos, cuando llegamos nosotros Boca tenía otro peso. Si River y Boca se disputaban un jugador 12 años atrás, seguramente Boca tenía más herramientas para poder contratarlo. Eso creo que lo hemos podido revertir con el tiempo y hoy River tiene una inercia de crecimiento, que es lo que no hay que detener”.

La fuerte inversión en infraestructura

En los últimos cinco años, River decidió invertir en cambiar el club y si bien el foco estuvo puesto en el Estadio Monumental, con un aumento considerable en su capacidad a partir de la construcción de las tribunas inferiores y de los palcos en las cabeceras, también hay que puntualizar en que se hizo un nuevo predio en Cantilo, que se duplicó la capacidad del estacionamiento, que se hizo un nuevo instituto para los alumnos, un salón de usos múltiples y varas obras más.

Al respecto, Brito dijo: “River invirtió en obras aproximadamente 200 millones de dólares. Fue una obra que se inició hace cinco años y hemos mantenido ese nivel en la obra. En este preciso momento, estamos encarando las obras del predio de Cantillo. Se trata de seis canchas, tres de pasto sintético, que ya están en funcionamiento con todas las divisiones formativas. Otras tres son de pasto natural, una de las cuales tiene una capacidad de 1200 personas”.

Jorge Brito. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Estamos en un momento institucional muy lindo, que es el final de la obra del Monumental. Ajustando los últimos detalles. También estamos en una situación económica que nos permite que el punto uno y dos puedan ocurrir. Hemos tenido cuatro años de una rentabilidad que está por encima de los 200 millones de dólares. Eso es algo impresionante, que yo ni soñé que podíamos lograr. Son los tres mejores balances de toda la historia de River. Te permiten un River en crecimiento, que es lo que todos tenemos que soñar”.

¿Es posible techar el Monumental?

“Yo creo que es un sueño de todos los hinchas de River, entre los cuales me incluyo. En estos últimos tiempos, lo que nos diferenció a los hinchas de River del resto es que hemos sido los únicos que hemos logrado convertir nuestros sueños en realidad. Creo que es un sueño que todos tenemos y que hay que intentarlo”, dijo Brito.

Estadio Monumental. (Foto: Getty).

Brito y el presente de River, con elogios a Gallardo

“River está verdaderamente muy bien. Yo destaco tres aspectos fundamentales que son el pilar de River. El primero, indudablemente, es el futbolístico. River tiene el técnico que quiere tener, el mejor técnico de Sudamérica. River tiene un gran plantel. Puesto por puesto, tiene el mejor equipo de la Argentina y uno de los mejores de Latinoamérica. Eso nos pone en una situación en la que estamos peleando tres competencias en el segundo semestre”, concluyó el máximo mandatario.

