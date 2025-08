Fue campeón de Libertadores con River y explicó porqué Marcelo Gallardo está en deuda: “No me deslumbra este equipo”

Marcelo Gallardo cumplió un año como entrenador de River en su segundo ciclo en la institución y por el momento no logró cumplir las expectativas de ganar un título. Referido a esto, un campeón de la Copa Libertadores con el club, como lo es Leonardo Astrada, explicó por qué el DT está en deuda.

En diálogo con ESPN, el ex mediocampista campeón de la Libertadores 1996, explicó que no está convencido por el nivel que muestra el equipo comandado por el ‘Muñeco’, y también apuntó contra la falta de resultados positivos debido a la falta de una coronación a nivel local o internacional.

“Atlético Mineiro fue la derrota más dura porque era el objetivo principal que tenía, ganar esa copa. En cuanto a resultados y funcionamiento de equipo, está en deuda”, inició Astrada en sus declaraciones para fundamentar por qué Gallardo está en deuda desde su regreso.

Siguiendo por la misma línea, explicó cuál es el principal motivo por el que afirmó esto: “Lo que me extraña es el no funcionamiento del equipo, la no regularidad. River siempre fue un equipo que se mantenía en regularidad en base a lo que quería y no lo fue”.

Para cerrar sus dichos, cerró su fundamentación con el rendimiento que tiene el equipo comandado por el ‘Muñeco’ en el campo de juego: “A mí no me deslumbra este equipo. Tiene jugadores muy importantes que tienen que levantar el nivel y creo que está muy lejos del techo”.

Los números de Marcelo Gallardo desde su vuelta a River

En su segunda etapa como entrenador de River, el Muñeco lleva dirigidos un total de 57 partidos, con un saldo de 27 victorias, 24 empates y tan solo 6 derrotas. A pesar de esto, no logró salir campeón en ningún certamen. Además, le ganó los dos Superclásicos a Boca, tanto en La Bombonera como en el Más Monumental.

