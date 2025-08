Los dos refuerzos que Gallardo dejó afuera en la lista de buena fe para que River dispute la Copa Libertadores

River tiene la cabeza puesta en lo que será el clásico del sábado, en condición de visitante, ante Independiente, pero también pone el foco en la Copa Libertadores, donde el plantel liderado por Marcelo Gallardo deberá enfrentar a Libertad.

Una vez que termine el duelo en Avellaneda, los dirigidos por el Muñeco pondrán el foco en el primer cruce frente a los paraguayos, a disputarse en Asunción, y luego tendrán que medirse ante Godoy Cruz, que será el último compromiso previo a la definición de los octavos de final del certamen internacional.

En relación a lo que fue la plantilla de River para la fase de grupos, Conmebol le permite a todos los equipos participantes que se clasifiquen a las llaves mano a mano una serie de cinco modificaciones en la lista de buena fe con la que iniciaron la competencia. Incluso, si acceden a otras instancias también pueden surgir cambios.

En este caso, Gallardo decidió incluir a Juanfer Quintero, Maximiliano Salas, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Sebastián Boselli en los lugares de Gonzalo Tapia, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Leandro González Pirez y Matías Rojas, siendo que solamente dos de ellos emigraron de la institución en el último mercado de pases.

A raíz de estos cambios, el entrenador de River marginó a Lautaro Rivero, quien estaba a préstamo en Central Córdoba y ejecutaron la cláusula de repesca, y a Alex Woiski, quien llegó con el pase en su poder desde Mallorca, donde no quiso renovar su contrato. Pero esto no significa que no disputen la Copa Libertadores, ya que si el Millonario se mete en cuartos de final, podrían ingresar en la nómina.

Alex Woiski y Lautaro Rivero quedaro afuera de la lista de buena fe. (Foto: Prensa River)

La lista de buena fe con la que River disputa la Copa Libertadores

1- Franco Armani

2- Federico Gattoni

4- Gonzalo Montiel

5- Juan Carlos Portillo

6- Germán Pezzella

7- Maximiliano Salas

8- Maximiliano Meza

9- Miguel Borja

10- Juanfer Quintero

11- Facundo Colidio

14- Sebastián Boselli

15- Sebastián Driussi

16- Fabricio Bustos

17- Paulo Díaz

18- Gonzalo Martínez

20- Milton Casco

21- Marcos Acuña

22- Kevin Castaño

23- Matías Galarza Fonda

24- Enzo Pérez

25- Jeremías Ledesma

26- Nacho Fernández

28- Lucas Martínez Quarta

29- Rodrigo Aliendro

30- Franco Mastantuono

31- Santiago Simón

32- Agustín Ruberto

33- Agustín De la Cuesta

34- Giuliano Galoppo

35- Giorgio Costantini

36- Ulises Giménez

37- Lucas Lavagnino

38- Ian Subiabre

39- Santiago Lencina

40- Agustín Obregón

41- Santiago Beltrán

42- Jeremías Martinet

Aclaración: a pesar de que Lucas Lavagnino emigró hacia Independiente, a préstamo, no fue reemplazado por ningún futbolista. Por esa misma razón, se mantiene dentro de la lista de buena fe en River. De hecho, en el club de Avellaneda no lo anotaron para afrontar la Copa Sudamericana, ya que se encuentra trabajando con la Reserva.

¿Cuándo juega River contra Libertad por Copa Libertadores?

El duelo de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, River visitará a Libertad el próximo jueves 14 de agosto, mientras que la revancha se disputará siete días después, el jueves 21 de agosto en el Más Monumental. Ambos partidos están programados para las 21:30 horas de Argentina.

