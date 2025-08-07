Es tendencia:
San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

En el arranque de la cuarta fecha, el Ciclón y el Fortín se miden por la cima del Grupo B.

Por Agustín Vetere

Elías Báez y Agustín Bouzat.
Tras una semana de inactividad, el Torneo Clausura 2025 se reanudó este jueves con el inicio de la cuarta fecha. En el Estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo recibe a Vélez Sarsfield desde las 19 con arbitraje de Facundo Tello. El encuentro se podrá sintonizar a través de TNT Sports.

Con una victoria y dos empates en el arranque del campeonato, ambos equipos llegan en igualdad de condiciones, a dos unidades de la cima del Grupo B, dónde hoy se encuentra River Plate. El ganador en este compromiso subirá a lo más alto, al menos hasta que juegue el Millonario o Deportivo Riestra, su escolta.

La posible formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello.

La posible formación de Vélez

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero.

Así está la tabla del Torneo Clausura

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

