San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

Tras una semana de inactividad, el Torneo Clausura 2025 se reanudó este jueves con el inicio de la cuarta fecha. En el Estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo recibe a Vélez Sarsfield desde las 19 con arbitraje de Facundo Tello. El encuentro se podrá sintonizar a través de TNT Sports.

Con una victoria y dos empates en el arranque del campeonato, ambos equipos llegan en igualdad de condiciones, a dos unidades de la cima del Grupo B, dónde hoy se encuentra River Plate. El ganador en este compromiso subirá a lo más alto, al menos hasta que juegue el Millonario o Deportivo Riestra, su escolta.

La posible formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello.

La posible formación de Vélez

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero.

Así está la tabla del Torneo Clausura

