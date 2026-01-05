Barracas Central vs. River por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la LPF: día y horario

El calendario del fútbol argentino se puso en marcha y River ya sabe cuándo dará el puntapié inicial a su 2026. Tras un último año que dejó un sabor amargo en Núñez, la Liga Profesional de Fútbol le puso fecha al inicio de la redención: el Millonario debutará frente a Barracas Central, el próximo sábado 24 de enero a las 17, en el estadio Claudio Tapia, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Si bien el día y el horario ya tienen el sello oficial de la organización, los hinchas deberán esperar unos días más para completar la información de servicio: todavía no ha sido designada la terna arbitral ni se ha confirmado qué señal televisiva estará a cargo de la transmisión del partido. Se estima que estos detalles se oficializarán durante la semana previa al encuentro.

Cómo llega River vs. Barracas Central

El Millonario llegará al debut con un rodaje intenso y, sobre todo, con caras nuevas. El plantel, que inició los trabajos a finales de diciembre, cerrará la parte más exigente de la puesta a punto en San Martín de los Andes. Lo mejor para Gallardo es que ya cuenta con Aníbal Moreno y Fausto Vera entrenando a la par, mientras se espera el arribo inminente de Matías Viña desde el Flamengo. A ellos se suman los regresos de Ezequiel Centurión y Tomás Galván de sus respectivos préstamos.

Antes del choque con Barracas, la delegación viajará a Punta del Este para sumar ritmo futbolístico con dos amistosos internacionales. El primero se dará al 11 de enero frente a Millonarios de Colombia. Luego, casi una semana después, chocará ante Peñarol de Uruguay, el 17 de enero.

La preparación de Barracas Central para el debut vs. River

Del otro lado, el anfitrión se prepara para el año más importante de su vida institucional. De la mano de Rubén Darío Insúa, quien continúa al mando, Barracas Central afrontará por primera vez en su historia una competencia internacional: la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, el armado del plantel presenta desafíos para el Gallego. El Guapo sufrió bajas sensibles como las de su arquero Marcos Ledesma, Nahuel Barrios, Manuel Duarte y Javier Ruiz. En contrapartida, hasta el momento solo sumó una cara nueva: Wilfredo Rivera, proveniente de Puerto Rico.

El último antecedente

Para encontrar el cruce más reciente entre ambos equipos hay que remontarse a mediados de 2025. Aquella vez, River goleó 3-0 a Barracas, en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura. Fue su único enfrentamiento en el año pasado, ya que no compartieron zona en los campeonatos domésticos y el cuadro de la Copa Argentina no los cruzó. Este 24 de enero, la historia volverá a escribirse en terreno guapo.

