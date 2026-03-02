Cada vez falta menos para que Eduardo Coudet se convierta en entrenador de River. La dirigencia aceleró por él en cuanto se enteró que Marcelo Gallardo no iba a continuar y desde la semana pasada hubo contactos. Los mismos se hicieron explícitos el viernes luego de la derrota de Deportivo Alavés. Ya hubo dos reuniones virtuales entre el Chacho y la cúpula dirigencial del Millonario y su arribo es prácticamente un hecho.

Coudet dirigirá la práctica de Deportivo Alavés de este lunes y se despedirá de sus jugadores, mientras que River enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza con Marcelo Escudero en el banco de suplentes. Se estima que el Chacho arribará a Buenos Aires entre miércoles y jueves y su estreno como DT del Millonario sería el jueves 12 de marzo ante Huracán en Parque Patricios.

Según pudo saber Bolavip, Eduardo Coudet irá en búsqueda de un arquero para reforzar a River. La intención es contratar a un futbolista de experiencia para cubrir el arco en el próximo mercado de pases. La situación actual es con un Franco Armani con 39 años y con algunos problemas físicos que le impidieron prácticamente jugar en lo que va del año.

Franco Armani atajó solamente 45 minutos en lo que va de 2026. (Foto: Getty).

Por otro lado está Ezequiel Centurión, que desde que llegó también tuvo algunas lesiones. Por tal motivo, salvo en los primeros 45 minutos contra Vélez en Liniers, quien atajó siempre fue Santiago Beltrán, que tuvo buenos rendimientos en líneas generales, pero que todavía es muy joven.

River puede incorporar dos jugadores antes de 10 de marzo

Producto de la lesión de Juan Carlos Portillo -rotura de ligamento cruzado de la rodilla- y de la salida a préstamo a Atlanta United de Matías Galarza Fonda, el Millonario tendrá la chance de sumar a dos futbolistas y la fecha límite para hacerlo es el martes 10 de marzo. Todavía se desconoce si Coudet hará uso de esas oportunidades o no.

