Brito le bajó el pulgar a la vuelta de Montiel a River: "No me consta"

River está a un partido de cerrar la temporada 2023, con la posibilidad de conquistar el Trofeo de Campeones en Santiago del Estero, y luego le dará lugar a las vacaciones, sinónimo del comienzo del mercado de pases en la Liga Profesional.

Por presente, recuerdo, nivel y cariño, entre otros motivos, el refuerzo que más están pidiendo los hinchas del Millonario es el retorno de Gonzalo Montiel, hoy futbolista relegado en el Nottingham Forest de la Premier League.

Sin embargo, el presidente de River, Jorge Brito, no le dio tiempo de crecimiento al rumor y rápidamente desmintió cualquier tipo de “operativo regreso” por el lateral campeón del mundo en Qatar con la Selección Argentina.

“No me consta que Montiel vuelva al Sevilla. No queremos generarle ilusión al hincha de algo que no es cierto. Nos encantaría tener a Montiel pero es algo que hoy no existe”, declaró el mandatario riverplatense durante una entrevista con TyC Sports.

Con estas declaraciones se derrumba el sueño de los fanáticos del Millonario de volver a ver al de González Catán con la banda roja, al menos para 2024.

Cómo es la situación de Montiel en Europa

Gonzalo Montiel se encuentra actualmente en el Nottingham Forest, cedido a préstamo por Sevilla en el último mercado de pases europeo, pero no logró consolidar su posición en el equipo inglés y en más de una oportunidad se quedó afuera de los convocados.

Debido a su bajo rendimiento, Sevilla considera repescarlo para venderlo y recuperar parte de la inversión realizada en 2021. Es por ese motivo por el cual los hinchas de River pedían por su regreso, teniendo en cuenta la falta de variantes en el lateral derecho dentro del plantel que dirige Demichelis.

Sin embargo, en caso de querer ir a fondo por el defensor, River también sufrirá la competencia del Al-Ittihad dirigido por Marcelo Gallardo, exentrenador de Cachete en River. Sevilla espera obtener entre 5 y 6 millones de euros por Montiel, pero no hará movimientos hasta confirmar su repesca.