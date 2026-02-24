Es tendencia:
Chacho Coudet: “Mi carrera se va a cruzar con River”

El Chacho es el primer apuntado por la dirigencia del Millonario para reemplazar al Muñeco. En 2019, aseguró que iba a "tener la posibilidad de dirigirlo".

Por Joaquín Alis

En el medio de la conmoción que atraviesa el mundo River por la salida de Marcelo Gallardo, se conoció que el primer candidato a sucederlo es Eduardo Coudet. El Chacho, actualmente en Alavés, fue contactado desde la dirigencia del Millonario en las últimas horas del lunes.

Más allá de que su arribo dependerá de la intención del DT y de una negociación entre los clubes, el estratega argentino ya se mostró abierto a hacerse cargo de la dirección técnica del conjunto de Núñez. En 2019, se encargó de dejarlo en claro en una entrevista con ESPN.

Voy a tener la posibilidad de dirigirlo porque me ha tocado estar como jugador. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido desde el club“, declaró el entrenador de 51 años cuando le consultaron sobre la posibilidad de sentarse en el banco de River.

Posteriormente, expresó: “Creo que en el tiempo, en algún momento, me va a cruzar… mi carrera se va a cruzar con River“. Casi siete años después, el ex entrenador de Rosario Central y Racing podría pegar la vuelta al fútbol local, pero para hacerse cargo del Millonario.

Tweet placeholder

Los candidatos a reemplazar a Gallardo

Marcelo Gallardo se despedirá de River el jueves, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 y será reemplazado por Marcelo Escudero. Mientras tanto, la directiva del Millonario se encargará de definir al sucesor del Muñeco.

Publicidad

Entre los candidatos aparecen Ramón Díaz, sin trabajo desde noviembre de 2025; Chacho Coudet, de complicado andar en Alavés en LaLiga; Hernán Crespo, en San Pablo; Matías Almeyda, hoy entrenador de Sevilla; Santiago Solari, Director de Fútbol Profesional en Real Madrid; Ariel Holan, sin trabajo desde su salida de Rosario Central; entre otros.

DATOS CLAVE

  • Eduardo Coudet declaró en 2019 que su carrera se cruzará con River Plate.
  • El entrenador afirmó sentirse muy reconocido por el club debido a su etapa jugador.
  • Coudet aseguró que tendrá la posibilidad de dirigir al equipo por su cariño mutuo.
