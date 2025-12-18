Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli de River

El marcador central uruguayo sumó muy pocos minutos desde su regreso al Millonario y podría dejar el club en el próximo mercado de pases.

Por German García Grova

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Boselli
© GettySebastián Boselli

Marcelo Gallardo ya inició la depuración del plantel de cara al 2026. Una vez que terminó la actividad de River en el año, el entrenador les hizo saber a los futbolistas que se les terminaba el contrato que no iban a continuar. Pero no serán las únicas bajas del Millonario pensando en el próximo mercado de pases.

En las últimas horas, el que apareció en el radar de uno de los equipos más grandes de Sudamérica fue Sebastián Boselli. Se trata de Peñarol de Montevideo, que quiere al marcador central para reforzar el plantel. El Manya tendrá por delantero desafíos importantes en 2026 y uno de ellos es la Copa Libertadores.

Sebastián Boselli no acumuló muchos partidos en este semestre. De hecho, hubo algunos encuentros en los que ni siquiera concentró, por tal motivo en River no verían con malos ojos una venta. El uruguayo regresó al club luego de un buen paso por Estudiantes de La Plata y jugó en la serie de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay.

También lo hizo en tres partidos del torneo local una vez que se produjo la lesión de Germán Pezzella, pero desde el 20 de septiembre que no sumó más minutos. Para Marcelo Gallardo, la dupla central titular la conformaron Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, con Paulo Díaz como primera alternativa.

Sebastián Boselli ante Lanús. (Foto: Getty).

Sebastián Boselli ante Lanús. (Foto: Getty).

¿Préstamo o venta?

Si bien todavía no hubo una oferta formal por el futbolista, la intención del club de Núñez sería venderlo, aunque tampoco están negados a que se vaya a préstamo a sumar rodaje. Cabe destacar que River desembolsó 3,5 millones de dólares por su pase a mediados de 2023 luego de una larga negociación con Defensor Sporting.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Peñarol pretende fichar al defensor Sebastián Boselli para reforzar su plantel en 2026.
  • Marcelo Gallardo eligió a Martínez Quarta y Lautaro Rivero como su dupla central titular.
  • River pagó 3,5 millones de dólares a Defensor Sporting por el pase de Boselli.
german garcía grova
German García Grova

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Gallardo pidió que vuelva, acumula 335 minutos en el semestre y podría dejar River a fin de año
River Plate

Gallardo pidió que vuelva, acumula 335 minutos en el semestre y podría dejar River a fin de año

Gallardo descartó a Woiski y Rivero para la Copa Libertadores
River Plate

Gallardo descartó a Woiski y Rivero para la Copa Libertadores

Los 4 jugadores de River que pelean por un lugar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores
River Plate

Los 4 jugadores de River que pelean por un lugar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

A 3 años de la tercera: todos los posteos de los jugadores de la Selección
Selección Argentina

A 3 años de la tercera: todos los posteos de los jugadores de la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo