Marcelo Gallardo ya inició la depuración del plantel de cara al 2026. Una vez que terminó la actividad de River en el año, el entrenador les hizo saber a los futbolistas que se les terminaba el contrato que no iban a continuar. Pero no serán las únicas bajas del Millonario pensando en el próximo mercado de pases.

En las últimas horas, el que apareció en el radar de uno de los equipos más grandes de Sudamérica fue Sebastián Boselli. Se trata de Peñarol de Montevideo, que quiere al marcador central para reforzar el plantel. El Manya tendrá por delantero desafíos importantes en 2026 y uno de ellos es la Copa Libertadores.

Sebastián Boselli no acumuló muchos partidos en este semestre. De hecho, hubo algunos encuentros en los que ni siquiera concentró, por tal motivo en River no verían con malos ojos una venta. El uruguayo regresó al club luego de un buen paso por Estudiantes de La Plata y jugó en la serie de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay.

También lo hizo en tres partidos del torneo local una vez que se produjo la lesión de Germán Pezzella, pero desde el 20 de septiembre que no sumó más minutos. Para Marcelo Gallardo, la dupla central titular la conformaron Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, con Paulo Díaz como primera alternativa.

Sebastián Boselli ante Lanús. (Foto: Getty).

¿Préstamo o venta?

Si bien todavía no hubo una oferta formal por el futbolista, la intención del club de Núñez sería venderlo, aunque tampoco están negados a que se vaya a préstamo a sumar rodaje. Cabe destacar que River desembolsó 3,5 millones de dólares por su pase a mediados de 2023 luego de una larga negociación con Defensor Sporting.

