Germán Pezzella es oficialmente jugador de River luego de haber estampado este lunes la firma del contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2027, en un acto protocolar en el que estuvo acompañado por el presidente Jorge Brito, el vicepresidente Matías Patanian y el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel.

Ya este martes, el defensor que dejó Betis tras conquistar con la Selección Argentina la Copa América en Estados Unidos utilizó sus redes sociales para expresar sus primeras sensaciones: “Más de 9 años después, acá estamos de nuevo. Un nuevo sueño empieza y yo estoy muy feliz. Gracias por recibirme con tanto cariño”, escribió.

Germán Pezzella se convirtió en el primer jugador de la Selección Argentina que habiéndose coronado campeón mundial militando en el exterior tomó la decisión de volver a jugar en el país y eso no pasó inadvertido dentro del plantel que conduce Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa, fue uno de los primeros en comentar la publicación que hizo River en colaboración con el defensor en Instagram, bajo el lema “sentido de pertenencia”. Dibu respondió a ese posteo con ojos de corazones, mostrándose encantado con la decisión de su compañero.

Con la llegada de Germán Pezzella, que se suma a Franco Armani, el Millonario puede presumir de tener a dos campeones mundiales dentro de un plantel del que Marcelo Gallardo volvió a tomar el mando y que tiene como gran objetivo conquistar la Copa Libertadores.

¿Cuántos títulos conquistó Pezzella con la Selección Argentina?

Germán Pezzella es uno de los futbolistas que participó de las cuatro conquistas que tiene el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. Levantó las Copas América de 2021 y 2025, el Mundial que se disputó en 2022 en Qatar y, unos meses antes, La Finalissima UEFA-CONMEBOL.

La cuenta pendiente de Pezzella en River

En una entrevista concedida a Juan Pablo Varsky para Clank! Germán Pezzella reconoció que una de las grandes motivaciones en su regreso a River es poder sanar una vieja herida. “Mi historia en River, un poco por cómo se fue dando antes de irme, me deja cosas dentro y por decirlo de alguna manera cierta herida que sanar, pero eso ya dependerá del tiempo cómo se de. Mi mujer y yo somos muy pro Argentina, no renegamos de nuestro país y como no tenemos hijos la decisión, de volver o no, es más sencilla”, había dicho.