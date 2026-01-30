La improvisada opción de Marcelo Gallardo para marcar a Ángel Di María en Rosario Central vs. River si Marcos Acuña no llega

Tras el triunfo ante Gimnasia en el Monumental, River se prepara para un examen de alto calibre: visitar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el próximo domingo desde las 21:30, por la tercera fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, lo que debería ser una oportunidad para ratificar el puntaje perfecto se tornó en un rompecabezas táctico para Marcelo Gallardo en el lateral izquierdo.

Como consecuencia de la expulsión de Matías Viña en el Monumental, el Muñeco se ve obligado a retocar el equipo para contrarrestar el desequilibrio de Ángel Di María por ese sector. En ese sentido, todos los cañones aspira a visitar Rosario con Marcos Acuña como titular. El Huevo se encuentra recuperado de su traumatismo en el dedo pulgar del pie izquierdo sufrido en pretemporada pero, aunque respondió bien en las últimas prácticas, su presencia se definirá recién este sábado.

Marcos Acuña, el nombre por el que Gallardo y River aguardan para visitar a Rosario Central (Getty Images).

En caso de que el campeón del mundo no llegue en condiciones, el cuerpo técnico baraja una alternativa natural y otra no tanto. Mientras el juvenil Facundo González aparece como el relevo lógico por el puesto, la verdadera “opción improvisada” que analiza el DT es el desplazamiento de Lautaro Rivero al lateral izquierdo.

Rivero, cuya posición natural es la de zaguero central, podría ser el encargado de patrullar la banda para frenar el desequilibrio de Di María. Este movimiento táctico obligaría a una reconfiguración de la última línea: Paulo Díaz ingresaría para acompañar a Lucas Martínez Quarta en la zaga, manteniendo a Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

La búsqueda de una base

Más allá de la incógnita en el lateral, el resto del once parece salir de memoria. Bajo los tres palos, Santiago Beltrán afrontará su tercer partido oficial consecutivo, luego de que el cuerpo técnico opte no apurar a Franco Armani, ya recuperado de su desgarro en el gemelo.

El mediocampo mantendrá el tridente conformado por Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván. Finalmente, el ataque estará liderado por Juan Fernando Quintero, autor de los dos goles ante Gimnasia, que hará las veces de enlace por detrás de Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

La posible formación de River vs. Rosario Central por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

