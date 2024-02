Sobre el cierre del mercado de pases, River cerró a Agustín Sant’Anna y Rodrigo Villagra como nuevos refuerzos para completar el plantel comandado por Martín Demichelis de cara al primer semestre de la temporada 2024, en la que disputarán la Copa de la Liga y la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

En la previa del partido contra Vélez, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa de la Liga, el Millonario hizo oficial la presentación de estos nuevos jugadores en sus redes sociales, y allí los hinchas se encontraron con un gesto de un futbolista que han pedido con insistencia en los últimos meses.

Es que, el volante ofensivo de Godoy Cruz, Hernán López Muñoz, le dio like a la publicación de la presentación de Agustín Sant’Anna, y esto generó euforia en los hinchas del Millonario, ya que quieren que el futbolista regrese al club en el que se formó y debutó profesionalmente.

“Dale loco, quedan 5 días, hagámoslo posible”, “Recemos para que no se vaya a Europa en Junio y así podría venir pero ahora mismo sería grandioso tenerlo lpm”, “Me destruye”, “Traiganlo en julio”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas que piden por la vuelta del jugador.

Actualmente, el volante ofensivo de 23 años se destaca en el equipo mendocino, que se prepara para disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores contra Colo Colo de Chile, en la búsqueda de la clasificación a la fase de grupos del certamen continental más importante de Sudamérica.

Los mensajes de los hinchas pidiendo por López Muñoz

Hernán López Muñoz habló sobre la posibilidad de volver a River

Si bien no hubo un acercamiento formal por parte del Millonario para incorporar al volante ofensivo, López Muñoz rompió el silencio y se mostró ilusionado con la posibilidad de regresar al club en el que se formó en un futuro.

“Leí todo. Pero a mi representante no lo llamaron. Era leer los rumores, escuchar, pero a la vez un tema en el que no me quería meter porque no había nada concreto”, explicó sobre esa vinculación de la que no se hizo cargo. Y agregó: “Para mí sería hermoso volver algún día. Es como una espinita que me quedó el no haber tenido más cantidad de partidos. Pero todo pasa por algo. Si sigo así, en algún momento la oportunidad la tendré”.

Los números de Hernán López Muñoz en Godoy Cruz

Desde su llegada al equipo mendocino, a principios del 2023, el volante ofensivo lleva disputados un total de 40 partidos, en los que anotó 6 goles y aportó otras 6 asistencias.