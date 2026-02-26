Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

Llega Eduardo Coudet. La primera misión del Chacho será devolverle a River la alegría. La alegría por entrenar, la alegría por jugar, la alegría para ganar, la alegría para ilusionarse.

Hoy, en River reina un clima mala onda. Mala onda en el plantel, mala onda entre la gente. Hay mala onda en general.

En la cancha de Vélez, donde terminó de diagramarse la salida de Marcelo Gallardo, el plantel de River, la familia de River, un velorio absoluto.

Coudet va a tener que llegar con su carisma, con su simpatía, obviamente que con todo su conocimiento muy futbolero, para sacar la mala onda de River.

El Chacho va a tener que hacer que River vuelva a ser un equipo ganador. River no sale campeón hace dos años.

Si el Chacho consigue meterle el sello que les dio a Rosario Central y a Racing, donde fue campeón, creo que le va a ir muy bien.

Sí, yo creo que Coudet puede darle una estrella pronto a River, de todas las que se juega. Y también ganarse al público Millonario.

Aunque parezca increíble, el Chacho tiene todas las condiciones para hacer olvidar rápidamente al Muñeco Gallardo.

