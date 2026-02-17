El particular festejo en el gol de Juanfer Quintero para River ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

En el Estadio Único del Parque La Pedrera, River Plate se enfrentó este martes ante Ciudad de Bolívar en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. El elenco dirigido por Marcelo Gallardo llegó con un enorme nivel de presión, inusual para este tipo de instancias.

El Millonario perdió 11 de sus últimos 18 compromisos, por lo que no podía darse el lujo de quedar eliminado esta noche ante el combinado de la Primera Nacional en medio de la relación quebrada del plantel con los hinchas.

Aunque los de Núñez fueron protagonistas a lo largo de todo el partido, tuvieron problemas en el último tramo de la cancha. Fue recién a 5 minutos del final cuando se rompió la igualdad y River gritó lo que sería el único tanto de la noche.

Desde los 12 pasos, Juan Fernando Quintero remató con potencia al medio del arco y le quitó un peso de encima a su equipo. Tras la corrida al córner izquierdo, en soledad, puso una rodilla sobre el césped y utilizó el típico festejo de Marcelo Salas, histórico del Millonario.

Quintero celebró como el chileno Salas. (Foto: Prensa Copa Argentina)

