El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que River lo llamó por Sebastián Villa: “Quedaron en darme una devolución”

La posible llegada de Sebastián Villa a River se convirtió en una de las novelas del mercado de pases. El elenco comandado por Marcelo Gallardo busca reforzar la delantera y es por eso que días atrás consultó por la situación del colombiano, quien busca irse de Independiente Rivadavia.

En este contexto, Daniel Vila, presidente de la Lepra mendocina, habló en una entrevista con Marketing Registrado, programa emitido por Fox Sports, en donde afirmó que desde el Millonario lo llamaron, pero aún no le dieron una respuesta tras dar una cotización por el futbolista.

“Sebastián cumplió en Independiente, ese fue el compromiso que asumí con él y se lo voy a cumplir. En junio del año pasado tuvo una oferta importante para irse de Independiente, se quedó y puso condición ser el capitán del equipo”, inició respecto al compromiso de venta que hay con el ex Boca.

Además, destacó el rol interno que tuvo para con el vestuario: “La verdad fue la mejor decisión que tomamos porque fue un líder tan positivo para el grupo, pero con el compromiso de que a fin de año iba a buscar otros horizontes y es lo que estamos buscando ahora”.

Y cerró, afirmando que desde River no se volvieron a contactar con él: “Villa vale lo que pague el que lo compre. Estuvimos en conversaciones con el presidente de River, quedó en darme una devolución después de que le pasé un valor del jugador, pero no me volvió a llamar. Estarán evaluando, supongo”.

Así las cosas, y con las situaciones tanto de Santino Andino como de Maher Carrizo complejas, el Millonario podría volver a la carga por Villa. Desde Independiente Rivadavia se plantaron en 12 millones de dólares, mientras que en Núñez buscan pagar menos y sumar jugadores en la operación.

Juanfer Quintero habló sobre la posible llegada de Villa a River

Luego de la victoria de River por 1 a 0 frente a Millonarios de Colombia, Juan Fernando Quintero, el volante ofensivo que fue capitán de su equipo, habló en conferencia de prensa y allí fue consultado por la posibilidad de que Sebastián Villa llegue al club.

“Con Villa soy muy cercano. Es un gran jugador. Creo que las personas indicadas para hablar del tema lo tienen que hacer. Sé la calidad de jugador que es, lo que es como persona. Eso lo voy a defender. Ahora, lo que son las negociaciones, cada quien en su lugar. Desde el lado deportivo, futbolístico no nos incumbe eso. Siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones”, destacó.

