AMISTOSO INTERNACIONAL

Tras la victoria de River, Juanfer Quintero se refirió al posible arribo de Sebastián Villa: “Soy muy cercano”

El volante ofensivo colombiano abordó la chance de reencontrarse con su compatriota, ambos con la camiseta del Millonario.

Por Agustín Vetere

Juanfer Quintero, jugador de River.
En el primer partido del 2026, River Plate venció este domingo por la mínima a Millonarios en el Estadio Gran Parque Central por el duelo amistoso de la Serie del Río de la Plata. De penal, Gonzalo Montiel anotó el único tanto de la noche para los de Núñez.

Marcelo Gallardo aprovechó este primer compromiso de pretemporada para ver a dos de sus refuerzos en cancha: Fausto Vera, que fue titular, y Matías Viña, que sumó minutos desde el banco de suplentes. Además, probó con Sebastián Driussi y Maxi Salas en la delantera, con Juan Fernando Quintero detrás de ellos.

Fue el propio volante ofensivo colombiano quien habló ante la prensa tras el compromiso. Además de hablar sobre sus primeras sensaciones en el año, no pudo evitar referirse a una de las novelas del mercado de pases: el posible arribo de Sebastián Villa a River.

“Con Villa soy muy cercano. Es un gran jugador. Creo que las personas indicadas para hablar del tema lo tienen que hacer. Sé la calidad de jugador que es, lo que es como persona. Eso lo voy a defender. Ahora, lo que son las negociaciones, cada quien en su lugar. Desde el lado deportivo, futbolístico no nos incumbe eso. Siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones”, destacó Quintero.

Lo cierto es que Villa se despidió de Independiente Rivadavia y busca un desafío mayor. Allí apareció River en el camino, a pesar de su pasado con la camiseta de Boca. El colombiano se mostró listo para vestir la banda, pero aún no hubo avances al respecto.

Daniel Vila reconoció el interés de River

El presidente de Independiente Rivadavia habló del compromiso que asumió con el delantero y reveló las conversaciones que tuvo con su par, Stéfano Di Carlo, por el futbolista: “Sebastián cumplió un ciclo en Independiente. Asumí un compromiso con él y se lo voy a cumplir. En julio del año pasado tuvo una oferta importante, se quedó y puso como condición ser capitán del equipo. Fue un lider positivo para el grupo, pero con un compromiso de que a fin de año iba a irse del equipo”.

“Vale lo que pague el que lo compre. Estuvimos en conversaciones con el presidente de River. Quedó en darme una devolución después de que pasé un valor del jugador, pero después no volvió a llamar. Estarán evaluando, supongo”, añadió el mandatario de la Lepra Mendocina.

Cuándo es el próximo partido de River

Luego de la ajustada victoria ante Millonarios en Montevideo, los de Gallardo volverán a presentarse en Uruguay para su último amistoso de la pretemporada. Será el sábado 17 de enero a las 22 en el Campus de Maldonado.

