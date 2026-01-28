Es tendencia:
River Plate

El refuerzo que fue criticado por los hinchas en medio del triunfo ante Gimnasia: “No sé qué hace jugando en River”

Pese a la victoria contundente contra el Lobo, hubo muchísima disconformidad con uno de los refuerzos de este mercado de pases.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de River coparon las tribunas contra Gimnasia.
© Getty ImagesLos hinchas de River coparon las tribunas contra Gimnasia.

River superó sin problema alguno a Gimnasia y Esgrima de La Plata tras una gran actuación de Juan Fernando Quintero, quien anotó por duplicado, y se trepó a la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Ahora, con la ilusión a flor de piel, viajarán hacia el Gigante de Arroyito para visitar a Rosario Central.

Si bien la actuación del Millonario fue buena, hubo uno de los refuerzos que dejó muchísimo que desear. Al menos desde la óptica de los hinchas, que lo criticaron con total dureza. El apuntado fue Matías Viña, que llegó en este mercado de pases y solamente estuvo 56 minutos en cancha, ya que a los pocos instantes de haber iniciado el complemento, fue expulsado por doble amonestación.

A través de las redes sociales, diferentes comentarios se hicieron eco de la actuación del lateral uruguayo, quien no tuvo la mejor versión. Muchos hinchas lo cuestionaron, pero también hubo otros que se preguntaron por qué fueron a buscarlo. “Viña es burro, no sé qué hace jugando en River”, exclamó el usuario @tomasmoya14 por medio de X (ex Twitter), donde también se explayaron diversos fanáticos.

Las críticas contra Matías Viña por su expulsión

Las estadísticas de Matías Viña vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

  • Goles: 0
  • Asistencias: 0
  • Contribuciones defensivas: 1
  • Entradas (ganadas): 0 (0)
  • Intercepciones: 1
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 2
  • Duelos en el suelo (ganados): 6 (0)
  • Faltas: 3
  • Regateado: 0
  • Pases clave: 1
  • Centros (acertados): 3 (1)
  • Pases precisos: 26/32 (81%)
  • Pases en campo rival (precisión): 16/20 (80%)
  • Pases en campo propio (precisión): 10/12 (83%)
  • Toques: 52
  • Toques fallidos: 4
  • Regates (completados): 1 (0)
  • Posesión perdida: 15
  • Distancia total con el balón: 32.6 m
  • Cargas: 6
  • Progresión total: 7.4 m
  • Carrera progresiva más larga: 5.6 m
  • Tiros totales: 2
  • Tiros a puerta: 1
  • Disparos bloqueados: 0
Julián Mazzara
Julián Mazzara

