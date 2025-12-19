Es tendencia:
Con Fausto Vera cerrado y Ascacíbar en negociaciones, River avanza para cerrar otro volante en el mercado de pases

La dirigencia del Millonario quiere cumplir con el deseo que tiene Marcelo Gallardo, y avanzan de lleno por un finalista de la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.
River dio el primer paso en el mercado de pases, y antes de la Navidad, le dio el primer regalo a Marcelo Gallardo: se concretó el arribo de Fausto Vera, quien este viernes 19 de diciembre se realizó la revisión médica y será la primera cara nueva para la pretemporada. Mientras tanto, negocian por la incorporación de Santiago Ascacíbar.

A pesar de que surgieron diferentes opciones para reforzar otros puestos de la cancha, el principal objetivo que tiene el Muñeco es poder jerarquizar la zona medular, ya que es un gran déficit que mostró a lo largo de los últimos años. Y allí están apuntados los cañones. De hecho, el radar está centrado en la ciudad brasileña de São Paulo.

Después de que Globo Esporte confirmara que Palmeiras está dispuesto a vender a Aníbal Moreno, quien de todas formas iniciará la pretemporada bajo las órdenes de Abel Ferreira, el catamarqueño surgido de las inferiores de Newell’s y que pasó por Racing, quien lo vendió hacia el Verdão en 7 millones de dólares, hubo un paso muy fuerte que dio el Millonario.

Según pudo saber BOLAVIP, desde la representación de Moreno le comunicaron a River que los brasileños están dispuestos a vender un porcentaje de la ficha, y el presidente Stefano Di Carlo avanza para comprar el 100%. Aún no se conocieron cifras, pero será uno de los jugadores por los que utilicen dinero del presupuesto que tienen destinado a este mercado de pases.

Aníbal Moreno luciendo la camiseta de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo que pretende Palmeiras por Aníbal Moreno

Debido a que aún no hubo una oferta formal por parte de River para incorporar a Aníbal Moreno, desde Palmeiras no oficializaron el importe que pretenden para dejarlo salir. Sin embargo, en Brasil sostienen que buscarán recibir una suma similar a la que invirtieron para sacarlo de Racing.

Actualmente, la ficha del surgido de las inferiores de Newell’s Old Boys, según detalla Transfermarkt, está valuada en 11 millones de dólares. Pero podría llegar a salir por un monto inferior al de su cotización. Mientras tanto, comenzará la pretemporada con el Verdão, a la espera de que se resuelva su próximo destino.

La modalidad de contratación que tendría River en 2026

Para lo que será el próximo mercado de pases, la idea de Stefano Di Carlo y compañía es poder sumar futbolistas mediante préstamos con cargo y opciones de compra.

A partir de esta medida evitarían adquirir jugadores por cifras muy elevadas y que, en caso de tener que venderlos en el futuro, la transferencia se concrete por un monto inferior al invertido.

DATOS CLAVES

  • Fausto Vera completó la revisión médica el 19 de diciembre para unirse a River.
  • Marcelo Gallardo ya cuenta con su primer refuerzo y buscan sumar a Santiago Ascacíbar.
  • Stefano Di Carlo avanza para comprar el 100% del pase de Aníbal Moreno.
Julián Mazzara

