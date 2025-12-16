Benfica rechazó la primera oferta por Prestianni: la postura que tomó River

En River tienen claro que necesitan un volante creativo. Desde un comienzo, el apuntado fue Gianluca Prestianni, futbolista que se formó en Vélez y actualmente se desempeña en Benfica. Desde Núñez entienden que la mejor alternativa para este mercado de pases es buscar contratar mediante préstamos con opción de compra y en esas condiciones se negocia con el conjunto portugués.

Tal como suele suceder en prácticamente todas las negociaciones, el club interesado oferta y el que es dueño del pase del futbolista suele rechazar ese primer ofrecimiento. Exactamente eso es lo que sucedió en esta oportunidad luego de la primera propuesta de River, que era de un préstamo con una opción de compra cercana a los 5 millones de dólares.

Benfica rechazó el ofrecimiento y la decisión que tomó River es la de volver a enviar otra oferta con un monto mayor en la opción de compra, aunque todavía se desconoce de cuánto será. Lo que es un hecho es que el Millonario seguirá negociando porque para Marcelo Gallardo es importante poder contar con el talentoso futbolista.

Prestianni. (Foto: Getty).

¿Cuál es la postura de Prestianni?

Gianluca Prestianni sabe a la perfección que no depende de sí mismo la negociación, pero la realidad es que lo entusiasma la posibilidad de llegar a River. Si bien no presionará, su deseo es poder llegar a Núñez y ser una pieza importante en el equipo de Marceo Gallardo. Por su parte, Benfica no tiene muy claro el hecho de dejarlo ir, aunque ante una buena oferta se desprenderían del futbolista de 19 años.

Cabe recordar que Gianluca Prestianni llegó a Benfica a comienzos de 2024 luego de vivir un incómodo momento en Vélez Sarsfield. Desde su arribo al conjunto portugués, el volante lleva jugados 31 partidos en los que marcó tres goles y brindó cuatro asistencias.

