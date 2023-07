Este viernes se supo que Juan Fernando Quintero tomó la decisión de rescindir su contrato con Junior de Barranquilla a nada más que seis meses de su arribo y esgrimiendo como razón principal un malestar con el entrenador del equipo Hernán Bolillo Gómez.

Si bien la directiva del equipo barranquillano no se opuso a su salida, sospechan que los argumentos planteados por el futbolista no son del todo ciertos, o al menos no son el desencadenante de su deseo de marcharse, sino que creen que ya tiene apalabrado un acuerdo con otro equipo.

¿Es River el equipo por el que Juanfer quiso dejar Junior? A primera vista, pareciera que no. Nadie en Núñez habló del colombiano como posible refuerzo para el tramo final de la Copa Libertadores y basta con remarcar que Martín Demichelis no hizo ningún esfuerzo por retenerlo cuando todavía era jugador del club.

Si se busca un pretendiente con el que Juanfer Quintero podría haber mantenido conversaciones antes de manifestar su decisión de dejar al equipo barranquillano más bien habría que mirar hacia la Liga MX. Según la prensa de dicho país, el jugador ya contaría con una oferta de Cruz Azul en sus manos.

De todos modos, llamó la atención que el mismo día en que se resolvió su salida de Junior, el mediocampista haya compartido en una historia de Instagram el video de un golazo que le marcó a San Lorenzo jugando con River, acompañado de la frase “para acabar de ajustar”.