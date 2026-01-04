Felipe Melo llenó de elogios a Matías Viña, el nuevo refuerzo de River para 2026: “Un grandísimo jugador”

En las últimas horas River llegó a un acuerdo para que se transforme en realidad el arribo de Matías Viña como refuerzo en este mercado de pases. Luego de asegurarse esta nueva contratación de cara al inicio de las competiciones oficiales, Felipe Melo rompió el silencio para analizar la llegada del lateral izquierdo que se sumará a la pretemporada del plantel lo antes posible.

El uruguayo de 28 años llega en condición de préstamo por un año con un cargo de 500.000 dólares, pero con una opción de compra que se convierte en obligación si disputa la mitad de los partidos del Millonario. En alguno de esos casos, desde Núñez deben desembolsar 5 millones de dólares con destino hacia las arcas financieras de Flamengo para convertirlo en fichaje definitivo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el mítico brasileño hizo referencia a la incorporación del defensor para darle un salto de calidad al equipo de Marcelo Gallardo. “Ahora estoy viendo que está cerrado el fichaje de Matías Viña, que jugó conmigo en Palmeiras“, deslizó en primera instancia Felipe Melo sobre Viña, con el que generó un buen vínculo afectivo en ese entonces.

Felipe Melo y Matías Viña, cuando coincidieron en Palmeiras entre 2021 y 2021. (Foto: Palmeiras)

Inmediatamente después y sin titubear en su respuesta, sentenció: “Es un grandísimo jugador, lateral izquierdo muy muy bueno“. Fue ahí cuando, en la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Ya lo quería yo para Boca Juniors“, deslizó entre risas el polifuncional que tiene una profunda admiración por el Xeneize y por el que se confiesa como hincha.

En ese sentido y a pesar de su pasión, no le molestó ser elogioso con los fanáticos del Millonario. “Yo soy de Boca, pero la hinchada de River es impresionante“, confesó Felipe Melo durante la entrevista. “Fui ahí hace algunos años y había casi 100 mil personas en la cancha“, recordó sobre un reciente cruce en el que Fluminense visitó el Estadio Monumental por Copa Libertadores.

Cabe recordar que Melo y Viña compartieron plantel en Palmeiras entre 2020 y 2021 durante un año y medio, pero lo suficiente para conocerse mutuamente. En ese lapso de tiempo, compartieron campo de juego en 36 partidos y juntos conquistaron dos Copas Libertadores, entre otros trofeos domésticos. Y ahora que llegó a River, el experimentado lo llenó de elogios y confianza.

