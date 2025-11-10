Felipe Melo, polémico como siempre: humilló a River tras la victoria de Boca en el Superclásico

Si por algo se caracterizó Felipe Melo en su carrera fue por las polémicas, lo que no quita que haya sido un extraordinario futbolista, aguerrido y ganador como pocos. Vistió algunas de las camisetas más importantes del fútbol europeo y también sudamericano y si bien nunca jugó en Boca, siempre se identificó con el Xeneize. Además, tuvo reiterados cruces picantes con River, tanto en su etapa de jugador de Palmeiras como también en Fluminense.

Muy activo en las redes sociales, Felipe Melo pasó el domingo viendo fútbol y uno de los partidos que disfrutó fue el Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River. A través de sus historias, el brasileño mostraba que observaba el encuentro desde una computadora.

Las cargadas de Felipe Melo a River

Si bien compartió algunas historias en la previa del partido alentando a Boca, el foco de Felipe Melo estuvo en gastar a River. Una vez terminado el partido subió una historia con el resultado final del partido y debajo agregó la letra B muchas veces, haciendo alusión al descenso del Millonario.

Tiempo más tarde compartió un meme con Dua Lipa como principal protagonista. El mismo mostraba a la artista británica con la camiseta de River y otra foto abajo con el resultado final y decía: “Dua Lipa / Dua Cero”.

Cabe destacar que la cantante brindó dos shows en el Estadio Monumental el pasado fin de semana y la dirigencia del Millonario le regaló una camiseta del club, mientras que también estuvo en La Bombonera y Juan Román Riquelme le obsequió la de Boca.

