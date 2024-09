Diego Buonanotte supo ser uno de los niños mimados de los hinchas de River. En sus inicios deslumbró por su calidad, pese a tener una contextura física poco habitual en el fútbol argentino, su talento lo llevó a triunfar y a demostrar sus condiciones. Junto a Ariel Ortega, fue determinante para la conquista del Clausura 2008, pero su salida no fue del todo clara y le dejó un sabor amargo al Enano, que luego hizo gran parte de su carrera en Chile, aunque también tuvo pasos por España, México y Perú.

La salida de Demichelis

Tras realizar la pretemporada y no encontrar el rumbo, la dirigencia de River consideró que Demichelis debía dar un paso al costado y al respecto se refirió Diego Buonanotte en diálogo con Guardia Alta: “Me generó cierta tristeza la salida de Demichelis. Es un chico que quiero mucho y admiro, compartí plantel con él en Málaga. Agarró un fierro caliente después de lo que fue la salida de Gallardo”.

Ojo con Colo Colo

Actualmente, Diego Buonanotte se desempeña el O´Higgins de Chile y conoce a la perfección el fútbol del país trasandino ya que entre 2016 y 2022 jugó en Universidad Católica, también lo hizo en 2023 en Unión La Calera. River se medirá ante Colo Colo por los cuartos de la Libertadores y el Enano dijo al respecto: “Colo Colo tiene un plantel espectacular y se hace muy fuerte como local. Es un ambiente complejo y fuerte para el visitante. Tiene dos o tres jugadores en un nivel muy alto que pueden marcar una diferencia, como Carlos Palacios. Es el jugador a tener en cuenta”.

El amor de Buonanotte por River

“Veo todos los partidos con mis hijos y tengo esa cuenta pendiente de llevarlos al Monumental, pero como padre. River para mi es todo, más allá de todo lo que me pasó cuando me tocó irme y demás. Llegué a los 11 años, me crié y viví ahí. Todo lo que soy hoy es gracias a River y lo tengo super claro y me llena de felicidad recordarlo”, afirmó el Enano. Cabe recordar que Diego Buonanotte disputó 123 partidos en River, marcó 26 tantos y fue campeón del Clausura 2008.