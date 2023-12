Martín Demichelis sorprendió a todo el Mundo River, a Rosario Central y a Miguel Ángel Russo para el duelo del Trofeo de Campeones con una ultraofensiva formación en donde incluyó a Claudio Echeverri por primera vez como titular. Junto con el “Diablito”, la zona de ataque estuvo conformada por Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco, Facundo Colidio y Pablo Solari, con Enzo Pérez como único volante defensivo.

Si bien Echeverri se robó todas las miradas en los primeros minutos del partido que se disputa en Santiago del Estero, otro inesperado futbolista de River se ganó todo tipo de elogios por su gran rendimiento ante el equipo rosarino: Ramiro Funes Mori.

Claro, con una formación tan ofensiva como la planteada por Demichelis, los defensores deben estar firmes y sólidos en su rol para no sufrir sobresaltos de contragolpe, ya que la chance de quedar mal parados en la zona defensiva puede ser una cuestión frecuente. Por eso, la performance del “Mellizo” Funes Mori tuvo gran reconocimiento en las redes sociales entre los hinchas de River.

Es que más allá de este encuentro en particular, su semestre en el Millonario no fue el mejor y por eso, su nombre resonó aún más en relación a su buen rendimiento, ya que tanto el propio Funes Mori como otros defensores centrales del plantel de River estuvieron bajo la lupa de los hinchas. Esta jornada, mientras se desarrolla el Trofeo de Campeones, el ex Villarreal y Everton se llenó de elogios, como en sus viejas épocas en su primer ciclo en el club de Núñez.

Además de Funes Mori y Echeverri, Enzo Pérez también fue tendencia en las redes sociales debido a que se encuentra disputando su último partido en River tras seis años y medio en la institución y, en paralelo, muchos usuario en X (ex Twitter) también avalaron la formación que impuso Martín Demichelis, quien habitualmente se encuentra en el foco de críticas de los fanáticos.

La reacción de los hinchas de River a favor de Funes Mori