Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 15 de septiembre de 2024, a días de enfrentar a Colo Colo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo que pondría Marcelo Gallardo, por qué los chilenos llegan más descansados y el ex futbolista del Millonario que lo dio como candidato a clasificar a las semifinales del certamen continental.

¿Cómo formaría River contra Colo Colo?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría a enfrentar a Colo Colo el próximo martes, desde las 21.30 horas, por la ida de los cuartos de final de la Libertadores con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Matías Kranevitter, Santiago Simón, Maximiliano Meza, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Miguel Ángel Borja.

Marcelo Gallardo. (Foto: IMAGO).

La razón por la que Colo Colo llega con más descanso

Cuando se conoció que Colo Colo enfrentaría a River, Jorge Almirón se había quejado porque su equipo tenía un calendario más ajustado, pero finalmente eso no terminó siendo así ya que el clásico entre el Albo y la Universidad Católica que se iba a jugar este fin de semana por el torneo local quedó postergado por decisión de la policía local. Por tal manera, los de Almirón llegarán con más tiempo de descanso ya que los de Gallardo vienen de jugar el pasado viernes por la Liga Profesional ante Atlético Tucumán.

Pipo Gorosito palpitó la serie entre River y Colo Colo

Néstor Gorosito surgió de River y durante muchos años jugó en Universidad Católica. En la antesala del cruce entre el Millonario y el Cacique, Pipo se refirió a la diferencia de jerarquía entre ambos equipos y manifestó quién es su candidato: “No lo veo un enfrentamiento tan parejo. Para mí, River Plate está un escalón más arriba que Colo Colo. Pero bueno, después esto es fútbol y, en eso, puede pasar cualquier cosa. Normalmente, para mí, que no tengo la verdad absoluta, River está un escalón más arriba, sobre todo por la calidad de sus jugadores”.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty).

“Tiene uno de los mejores planteles de Argentina y Sudamérica. Ha gastado muchísimo dinero en jugadores. Me parece que tanto River Plate como Flamengo han sido de los que más han invertido para intentar ganar la Copa. River no irá a ver lo que hace el equipo chileno, saldrá a presionar, a buscar el partido. Después dependerá de Colo Colo meterlo contra un arco o no. Pero será por capacidad de ellos, no porque River se vaya a defender”, concluyó Gorosito en diálogo con La Tercera.