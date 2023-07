Hernán Castillo: "No descarto que Enzo Pérez se vaya ahora"

Aunque a inicios de año Enzo Pérez había iniciado conversaciones con la dirigencia de River para extender el vínculo que finaliza en diciembre de este año, las negociaciones se han estancado desde entonces y comienza a haber incertidumbre en relación a su futuro.

La situación se vuelve todavía más preocupante si se tiene en cuenta que el mediocampista de 37 años y referente del equipo que conduce Martín Demichelis ha despertado interés en ligas de mucho poderío económico, ya que trascendió que lo están buscando tanto desde la MLS como desde el fútbol árabe.

Quien fue incluso un paso más allá en relación al futuro del exjugador de la Selección Argentina fue Hernán Castillo, quien incluso deslizó la posibilidad que pueda dejar River en el transcurso del presente mercado de fichajes, por lo que el club lo perdería para la fase final de la Copa Libertadores.

“Tiene contrato hasta diciembre de 2023. Hace dos meses estaba para firmar. Hoy está para irse. Yo no descarto que se vaya ahora incluso. Tiene ofertas muy fuertes de la MLS y de Medio Oriente”, comenzó diciendo el periodista en el programa Sacá del medio, de Radio Continental.

Y agregó: “Hay un desgaste parecido al que tuvo Barovero, de ir a pelear los premios, ir a pelear lo otro… No digo que se va ahora, porque me resulta raro que él se pierda la chance de ganar otra vez la Copa Libertadores. Pero los sondeos son insólitos en cuanto a dinero. Si me decís hoy, 99 a 1 que en diciembre se va. Y 70 a 30 que se va hoy”.