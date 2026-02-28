El guiño del Chacho Coudet a River al retirarse del estadio en su último partido en Alavés

El mundo River está expectante por la inminente llegada de Eduardo Coudet. El entrenador, actualmente en Alavés, ya está en conversaciones para convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo. Mientras tanto, se despachó con un guiño para el Millonario desde España.

El estratega de 51 años se retiraba del Estadio Ciutat de València, luego de la derrota de su equipo como visitante ante Levante. Allí, minutos después de negar todo tipo de contactos con la institución de Núñez, un hincha del equipo argentino se acercó para pedirle una firma y accedió.

El Chacho no solo le firmó la cartulina al joven, sino que lo hizo justo encima del escudo de River. Un guiño que deja en claro que los caminos del DT y el Millo volverán a encontrarse luego de varios años, esta vez en el rol de entrenador y no como jugador.

Bragarnik: “Hablé con River y me preguntaron por Coudet”

Christian Bragarnik, representante del Chacho, rompió el silencio y sacudió el mundo del Millonario al confirmar que la dirigencia de Núñez apretó el acelerador: este viernes por la tarde se produjo el primer contacto formal para que el actual DT de Alavés se convierta en el sucesor del Muñeco.

“Ya hablé con (Stéfano) Di Carlo y me preguntó por Coudet. A las 18.30 me escribió para ver si estaba disponible, me consultó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación“, sentenció el agante, en diálogo con ESPN, para luego admitir: “Me pidieron que vea si hay chance de salir del Alavés“.

Qué dijo Coudet en la conferencia

“Sinceramente, no. Entiendo que fue una semana diferente también para mí, pero solamente estaba enfocado y concentrado en el partido de hoy. Podíamos haber redondeado la gran semana con un triunfo acá. LaLiga no perdona y nosotros perdonamos en la primera mitad”, exclamó el ex DT de Racing y Rosario Central en diálogo con DAZN, encargada de la transmisión oficial del partido. Pero en la conferencia de prensa también le consultaron por los rumores que lo vinculan al club de Núñez.

Cuando fue consultado, dejó en claro que no hay ninguna negociación: “Estamos en la misma situación que hablé el otro día. Nadie le cree a nadie, pero es la verdad, es la realidad. Pero seguramente que la gente que cubre a River saben que lo que digo es la verdad. Si hubiese tenido un contacto, lo diría. Eso no tiene nada que ver. Uno no tiene que ocultar las cosas. Tengo muy buena relación con Alavés, con el dueño de la propiedad. No tengo la necesidad de ocultar, desde mi lado es 100% comprobable“, respondió.

