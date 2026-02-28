Después de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo, los directivos de River no solo comenzaron a moverse para conseguir a su reemplazante como entrenador, donde el principal apuntado es Eduardo Coudet, sino que también quieren realizar modificaciones en la estructura.

La principal idea que tienen, según pudo saber BOLAVIP, es que desean tener un nuevo Gerente de Fútbol, el cual durante mucho tiempo le pertenció a Mariano Barnao. Pero además, buscan un Director Deportivo, y para ese puesto llamaron a Santiago Solari, quien ejerce la misma función en Real Madrid.

A este mismo medio le confirmaron los contactos entre la dirigencia del Millo y el Indiecito, a quien le consultaron la posibilidad de abandonar España, sabiendo que su desembarco en el país requeriría una mudanza muy importante, además de que buscaron saber si está dispuesto a tomar el cargo y cómo está en Madrid.

Hasta el momento, el heptacampeón con Real Madrid no brindó una respuesta negativa ni positiva, ya que se encuentra analizando la primera propuesta que recibió por parte de River. Como aún se encuentran en charlas informales, no le enviaron una oferta económica. Pero el interés ya está esclarecido.

Santiago Solari, actual Director de Fútbol de Real Madrid, durante su paso por América. (Getty Images)

La otra novedad estructural

Por otro lado, el nombre que volvería a tener un mayor peso puertas adentro del club es Leonardo Ponzio, que bajo su rol en la Secretará Técnica, pasaría a estar nuevamente más cerca del plantel profesional. Vale recordar que, desde principios de año, venía trabajando en un nexo entre las juveniles y la Reserva, enfocándose en transmitir los valores y sentido de pertenencia de la institución.

