La inesperada mujer que fue determinante para que Miguel Borja se quedara en River: "No te vayas"

A pesar de no haber convertido gol en el primer torneo obtenido por River en este 2024, la Supercopa Argentina ante Estudiantes, Miguel Borja es el máximo goleador millonario en la corriente temporada con 11 anotaciones en 10 partidos disputados.

El colombiano logró quedarse con el puesto de titular luego de pelearlo con Lucas Beltrán y Salomón Rondón durante el 2023. Con la salida de ambos delanteros -a Fiorentina y Pachuca respectivamente- Borja se asentó como inicialista en River y se volvió determinante por su rendimiento y por la falta de competencia, ya que como centroatacante, el club de Núñez solo cuenta con él y con el juvenil Agustín Ruberto.

Lo cierto es que en su momento, cuando corría de atrás en la consideración de Martín Demichelis, el ex Gremio y Junior evaluó su salida de River para tener más rodaje. Sin embargo, decidió quedarse en la institución millonaria y hoy su presente es soñado.

Luego de la final ante Estudiantes, Borja declaró que estuvo cerca de marcharse del club, pero hubo una serie de conversaciones fueron claves para que finalmente se quede. Entre ellas, una inesperada mujer fue determinante: Mariana, la dueña de la casa que alquila en Argentina.

En diálogo con Star +, tras la consagración, el cafetero respondió ante la consulta acerca del momento en el que puso en duda su continuidad en River. Roja, sin rodeos, comentó: “Uno siempre quiere más minutos. En ese momento lo conversé con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos y con la dueña de la casa que alquilo, Mariana. Ella sabe lo mucho que la quiero. Ella me decía ‘no te vayas, este año va a ser especial’. Y bueno, yo creo que Dios la direccionó a ella también. Hoy le doy la razón, la vibra que tenía cuando me lo decía era especial“. Una historia desconocida, que terminó siendo clave para entender el presente de River y de Borja.

El partido de Borja ante Estudiantes

Miguel Ángel Borja venía fino: había convertido once goles en once partidos -diez por Copa de la Liga y uno por Copa Argentina- y tenía la ilusión de marcar ante Estudiantes en Córdoba. No fue un partido sencillo para el oriundo de Tierralta que tuvo que luchar contra dos centrales duros como Federico Fernández y Zaid Romero. El colombiano intentó, luchó y se generó algunas situaciones, y tuvo una oportunidad de gol, pero el arquero del Pincha le ganó el duelo individual con una gran atajada. En líneas generales fue un partido regular de Borja que luchó más de lo que pudo jugar.

Tercer título en River

El colombiano dio su tercera vuelta olímpica con la camiseta del Millonario. Borja llegó a Núñez a mediados de 2022 y recién pudo gritar campeón un año más tarde cuando conquistó la Liga Profesional 2023. A fines de año obtuvo el Trofeo de Campeones ante Rosario Central y el pasado miércoles sumó otra estrella al ganar la Supercopa Argentina en Córdoba ante Estudiantes de La Plata.