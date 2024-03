Hace un tiempo se hice habitual poder conocer la intimidad de un festejo en el mundo del fútbol ya que en la inmensa mayoría de los casos algún futbolista del plantel hace un vivo en Instagram y, de esa manera, los fanáticos pueden ver a los jugadores celebrar. De hecho, en ese tipo de transmisiones se los ve mucho más sueltos a los protagonistas. En esta oportunidad lo hicieron los jugadores de River tras conseguir la Supercopa Argentina.

En esta oportunidad, Nicolás Fonseca estaba realizando un vivo en su cuenta de Instagram compartiendo pantalla con Miguel Ángel Borja. En la parte superior se podía ver al uruguayo -que dio su primera vuelta olímpica con el club de Núñez- y en la parte inferior al colombiano que estuvo todo el tiempo con la medalla de campeón en la mano.

En la parte superior del vivo, Fonseca apareció cantando junto a Milton Casco, luego se fue moviendo y siguió la fiesta con otros compañeros, inclusive se pudo ver a Paulo Díaz, una de las grandes figuras de la cancha. Pero en la parte inferior -donde estaba Borja- todo era diferente: el colombiano permaneció sentado con la medalla en la mano y le dedicó el triunfo a quienes criticaron al equipo: “Sigan hablando”, dijo en más de una oportunidad.

El partido de Borja ante Estudiantes

Miguel Ángel Borja venía fino: había convertido once goles en once partidos -diez por Copa de la Liga y uno por Copa Argentina- y tenía la ilusión de marcar ante Estudiantes en Córdoba. No fue un partido sencillo para el oriundo de Tierralta que tuvo que luchar contra dos centrales duros como Federico Fernández y Zaid Romero. El colombiano intentó, luchó y se generó algunas situaciones, y tuvo una oportunidad de gol, pero el arquero del Pincha le ganó el duelo individual con una gran atajada. En líneas generales fue un partido regular de Borja que luchó más de lo que pudo jugar.

Tercer título en River

El colombiano dio su tercera vuelta olímpica con la camiseta del Millonario. Borja llegó a Núñez a mediados de 2022 y recién pudo gritar campeón un año más tarde cuando conquistó la Liga Profesional 2023. A fines de año obtuvo el Trofeo de Campeones ante Rosario Central y el pasado miércoles sumó otra estrella al ganar la Supercopa Argentina en Córdoba ante Estudiantes de La Plata.