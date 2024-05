River no tuvo una buena actuación frente a Deportivo Táchira. Falló muchísimas situaciones claras de gol, pero terminó ganando por 2-0 en el Monumental. Martín Demichelis, que estaba en deuda con los hinchas, comenzó a meter mano en el equipo y le dio lugar a jugadores como Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Franco Mastantuono.

Pese a lo que fue el triunfo, que clasificó al Millonario como el mejor primero de toda la Copa Libertadores 2024, aquellos hinchas que no pudieron concurrir al Antonio Vespucio Liberti arremetieron contra Pablo Solari, quien no tuvo una buena presentación y fue reemplazado en el complemento para que Ruberto tuviese tiempo en cancha.

En los 73 minutos que afrontó el oriundo de la provincia de San Luis, las estadísticas de Opta Sports arrojaron que tuvo 1 asistencia, 3 remates (1 al arco) y acertó 27 de 33 pases a sus compañeros, obteniendo un 82% de efectividad. Pero también perdió el balón en 20 ocasiones, y completó 4 de 6 gambetas que intentó. Además, generó 2 infracciones.

Por medio de las redes sociales, los fanáticos de River no tuvieron piedad con el ex Colo-Colo, y solicitaron su salida. Pero no solo del equipo, sino que de la institución. Y es algo que podría llegar a ocurrir, dado a que hay clubes interesados en la ficha de Solari.

Así como el usuario de Twitter @CAmaya95_ escribió “chau Solari”, hubo otros como @Ggodoy_Fer que pidió en la red social del pajarito que “vendan a Solari”. Incluso, @GadaAgus1 sostuvo que “cuando pensás que Solari no puede ser más perro, te demuestra que sí, si puede”. Claramente, los simpatizantes de River no están conformes con el rendimiento del extremo de 23 años, que no anota un gol desde el pasado 18 de mayo, cuando le convirtió a Belgrano en el Monumental.

Las críticas de los hinchas de River a Pablo Solari