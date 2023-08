Tras quedar eliminado contra Internacional de Porto Alegre, Demichelis decidió que el plantel de River sea licenciado hasta el lunes. Además, Fiorentina haría una oferta por Beltrán. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Demichelis licenció al plantel

Se acabó el camino de River en la CONMEBOL Libertadores 2023. En una tanda de penales para el infarto, Internacional se impuso por 9-8 tras la última conversión del uruguayo Sergio Rochet y avanzó a cuartos de final, dejando al Millonario en el camino cuando las expectativas con la conformación del nuevo plantel eran altísimas.

“Hoy sí Inter estuvo mejor pero hubo situaciones para ambos lados. El equipo venía trabajando muy bien durante estos meses, es totalmente inesperado haber quedado eliminados”, analizó Martín Demichelis luego del resultado adverso en Porto Alegre.

Los 5 jugadores de River que terminan su contrato en diciembre

Entre todas las cuestiones que tiene que replantearse River (dicho por el propio DT), en la agenda seguramente está resolver la situación de los jugadores que terminan contrato en diciembre. En total, son 5 los futbolistas que ya pueden negociar para irse a otro club con el pase en su poder. Muchos de ellos, con futuro incierto.

De todos los que integran la lista, el más importante es Enzo Pérez. El mediocampista venía negociando para renovar su vínculo, pero hace varias semanas que no hay novedades. De hecho, hasta hubo rumores de que el jugador había decidido no continuar después del 31 de diciembre. El capitán todavía no se pronunció al respecto.

Demichelis dio indicios de más salidas

La inesperada derrota de River en Porto Alegre no estaba en los planes de nadie, mucho menos para quienes se encargaban de engrosar el plantel de Martín Demichelis con refuerzos. El Millonario quedó afuera de la Copa Libertadores y tendrá la Copa de la Liga como único objetivo del semestre. Por eso, se vendrán cambios.

Si el plantel del Millonario ya era numeroso aún con la copa, el número se hace más grande sabiendo que hay solo una competencia por delante. Hay más de 35 jugadores y es por eso que habrá salidas. Así lo confirmó el propio entrenador en conferencia de prensa.

Fiorentina viene por Beltrán

Si bien desde Italia aseguran que el acuerdo entre Fiorentina y River es un hecho, la realidad marca que a las oficinas del Millonario aún no llegó ninguna oferta formal y esperan que esto ocurra en los próximos días para ver si se logra un acuerdo entre las partes.

En medio de este ida y vuelta de información, quién detalló un poco más sobre los planes de la Viola fue el medio TyC Sports quién informó los números de la propuesta que llegaría desde Fiorentina hacia River. Una que no estaría a la altura de lo que piden en Argentina.

River deberá indemnizar a Club Náutico Sportivo Avellaneda

Después de que River quedara eliminado en la CONMEBOL Libertadores, surgieron muy malas noticias para el seno dirigencial que aún no logra superar el mal trago que dejó la derrota por penales frente a SC Internacional.

Si bien la economía riverplatense no se asemeja a la de clubes como Independiente o San Lorenzo, en las últimas horas se produjo un golpe inesperado por toda la institución: un club de Rosario lo demandó ante la Justicia por una vieja deuda.