Luego de lo que fue el empate contra San Lorenzo, el plantel de River disfrutó del primero de sus dos días libres, mientras que los dirigentes comenzaron a moverse en el mercado de pases. Además, la venta de Carrascal podría hacerle sumar dinero al club y confirmaron el partido contra Estudiantes. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Demichelis no tendrá en cuenta a tres jugadores

Estando a un paso de obtener la Liga Profesional, así como también clasificado a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, el cuerpo técnico de Martín Demichelis y la dirigencia de River ponen manos a la obra, trabajando en el mercado de pases para jerarquizar el plantel.

Es por eso que ya cerraron el regreso de Ramiro Funes Mori, quien esta semana se sumaría al grupo, y también se encuentra negociando por las llegadas del delantero Facundo Colidio y del defensor Sebastián Boselli, aunque en paralelo también piensan en que jugadores deben salir.

Torino está interesado en Carrascal

El mercado de pases muestra sus primeras señales de actividad en la Liga Profesional. River, puntero del campeonato doméstico, logró su clasificación a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 y busca reforzarse con jerarquía para intentar ganar la Copa por primera vez desde 2018. Es por eso que ya inició gestiones por Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini, Sebastián Boselli y Facundo Colidio.

La llegada más próxima es la del Mellizo, quien ya arregló los números de su contrato y está resolviendo trámites de ciudadanía tras volver desde México antes de ser presentado de manera oficial como la primera incorporación para Martín Demichelis. Luego, con respecto a los otros dos nombres, el Millonario se encuentra negociando tanto con el Inter como con Defensor Sporting.

Confirmaron la fecha del partido contra Estudiantes

Tras el empate del Millonario ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, es muy probable que River tenga que definir la Liga Profesional de Fútbol durante la próxima fecha, ante Estudiantes, ya que solo sería campeón en la actual si pierde Talleres.

Ante este panorama, aún a la espera del resultado del equipo cordobés ante el tatengue, la Liga Profesional de Fútbol comenzó a diagramar la jornada 25 y River ya conoce cuándo definirá su destino mientras que Talleres jugaría antes.

Demichelis habló sobre la definición del campeonato

Pese a que River no tuvo su mejor performance ante San Lorenzo y el DT no se fue muy conforme, en Nuñez ya palpitan lo que podría ser la tan ansiada conquista de la Liga Profesional de Fútbol y Martín Demichelis no teme arriesgarse a dejar entrever su pronóstico.

Comentando que tiene plena confianza en su equipo más allá del empate, Demichelis adelantó que no se desespera ya que River “es el equipo que más goles tiene y el que más situaciones crea”. Condimentos que lo hacen ilusionarse de cara al próximo sábado.

El gesto de Enzo Pérez a la salida del campo de juego

El final del partido entre San Lorenzo y River podría decirse que fue una consecuencia del duro partido que ambos equipos hicieron a lo largo de los 90 minutos; pierna fuerte, infracciones para cortar el juego y algún que otro insulto para sacar de quicio al rival.

Toda una sumatoria de situaciones que terminó calentando el partido al final y que casi se va a las manos. Revoluciones a mil que podrían haber desencajado a cualquier jugador de River menos a Enzo Pérez, un capitán que puso paños fríos cuándo más se lo necesitaba.