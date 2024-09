Los 7 jugadores de River a los que Gallardo pondría de titular vs. Boca

La cabeza de Marcelo Gallardo está puesta exclusivamente en lo que pasará el sábado ante Boca, en el estadio Alberto J. Armando. Luego de lo que fue el empate en Chile contra Colo-Colo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores,el plantel de River buscará quedarse con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino y así poder acercarse a los primeros puestos de la tabla de la Liga Profesional.

Todavía no están confirmadas las presencias de Matías Kranevitter, Maximiliano Meza y Fabricio Bustos, quienes terminaron el duelo copero con diversas molestias físicas. Pero lo más factible es que sean preservados para la revancha frente a los chilenos, por lo que podrían ocupar un lugar entre los relevos en La Bombonera.

Cabe destacar que Gallardo tiene entre algodones a Miguel Borja, y podría salir del once inicial tras grandes signos de cansancio en la segunda parte del último partido. En el caso de que no sea considerado por el cuerpo técnico, quien empieza a ganar terreno por un lugar es el paraguayo Adam Bareiro. Aunque también existe una posible salida de Germán Pezzella, y quienes buscan ganar la pulseada son aquellos que no vienen sumando muchos minutos desde el inicio del segundo ciclo del entrenador más ganador de la historia riverplatense.

Según reportaron desde La Página Millonaria, en el caso de que el ex defensor de Real Betis no forme parte de la alineación inicial, su lugar estaría siendo ocupado por Leandro González Pirez, que ingresó en Santiago Chile luego de la expulsión de Paulo Díaz. Y de ser así, compartiría la zaga con el ex central de San Lorenzo.

Así como el paraguayo y el defensor de 32 años tendrían la oportunidad de integrar la alineación inicial, la misma fuente reporta que Agustín Sant’Anna, Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono y Facundo Colidio también tienen chances de quedarse con los lugares vacantes para una nueva edición del Superclásico.

El plantel de River se entrena pensando en Boca. (Foto: Prensa River)

La posible formación de River vs. Boca por la Liga Profesional

Franco Armani; Fabricio Bustos o Agustín Sant’Anna, Germán Pezzella o Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Ignacio Fernández o Franco Mastantuono; Manuel Lanzini; Miguel Borja o Adam Bareiro y Facundo Colidio.

Los próximos 5 partidos de River