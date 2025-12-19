Es tendencia:
Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Tras un breve paso fallido por Bayer Leverkusen, los Ciudadanos habilitarían al mediocampista a volver al club que lo formó.

Por German García Grova

Claudio Echeverri
© GettyClaudio Echeverri

River y Claudio Echeverri quieren volver a unir sus caminos. La salida fue cargada de polémica, el futbolista hizo público que no continuaría en Núñez instantes después de haber conseguido el Trofeo de Campeones 2023 y eso no cayó del todo bien entre los hinchas. Días después se confirmó su arribo a Manchester City, aunque no fue inmediato ya que se quedó en el club que lo formó a préstamo por un año más.

A comienzos de 2025, Echeverri se sumó a las filas de Manchester City, pero casi ni sumó minutos. Jugó en el Mundial de Clubes y a su vuelta se fue a préstamo a Bayer Leverkusen, aunque el deseo de los ingleses era que lo haga a otro equipo para sumar más rodaje.

Echeverri prácticamente no jugó en Bayer Leverkusen, en River tomaron nota y se ilusionaron con su regreso, especialmente porque desde el futbolista recibieron un guiño, aunque quien no quería saber nada con cederlo a Sudamérica era Manchester City, pero cambió en las últimas horas.

Manchester City aceptaría cederlo a River

Los Ciudadanos pretenden que Claudio Echeverri tenga más rodaje y saben que en River lo tendría, pero pusieron una condición para que comiencen las negociaciones y es que el Diablito deje de trabajar con Enzo Manteopane, su representante. Guardiola ya envió un claro mensaje en su momento y desde el club tienen la misma opinión que él. En caso que el futbolista continúe con su agente, su destino podría estar en el Girona de España.

Claudio Echeverri en Manchester City. (Foto: Getty).

Claudio Echeverri en Manchester City. (Foto: Getty).

Guardiola ya había deslizado daros contra su representante

A horas de iniciar la pretemporada con River, Lucas Martínez Quarta se entrenó con la ropa de otro club

A horas de iniciar la pretemporada con River, Lucas Martínez Quarta se entrenó con la ropa de otro club

A fines del mes de noviembre, a Josep Guardiola le consultaron por los pocos minutos que tenía Echeverri en Bayer Leverkusen y el entrenador español respondió con un tinte irónico: “Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista”.

Además, agregó: “Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, pero no hablé con él. Estoy bastante seguro de que su agente lo sabrá todo. Es una pregunta para su hermoso agente…”, sentenció Guardiola de manera extremadamente tajante”.

En Inglaterra aseguran que Enzo Maresca es el principal candidato a reemplazar a Pep Guardiola en Manchester City
Fútbol europeo

En Inglaterra aseguran que Enzo Maresca es el principal candidato a reemplazar a Pep Guardiola en Manchester City

Sin continuidad en Alemania, Girona pretende llevarse al Diablito Echeverri
Fútbol europeo

Sin continuidad en Alemania, Girona pretende llevarse al Diablito Echeverri

Revelan detalles de la oferta del Manchester City por Lionel Messi: ''¿Quién te crees que eres?''
Lionel Messi

Revelan detalles de la oferta del Manchester City por Lionel Messi: ''¿Quién te crees que eres?''

Barcelona estuvo cerca de llevarse a Ian Subiabre por 10 millones
River Plate

Barcelona estuvo cerca de llevarse a Ian Subiabre por 10 millones

