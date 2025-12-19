A horas de iniciar la pretemporada con River, Lucas Martínez Quarta se entrenó con la ropa de otro club

Luego de algunos días de descanso, el plantel de River volverá al trabajo el próximo sábado 20 de diciembre. Los futbolistas tuvieron tiempo de disfrutar de la familia, de hacer alguna escapada y recobrar energías para volver a los entrenamientos, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, con la misión de tener un 2026 mejor a un 2025 que fue para el olvido.

Quien estuvo en su Mar del Plata natal fue Lucas Martínez Quarta, quien además de disfrutar de los suyos, se entrenó para llegar con algo del ritmo al comienzo de la pretemporada. El Chino estuvo presente en el club Newbery Athletic y allí se movió un poco, lo llamativo es que lo hizo con la ropa de dicho club.

Cabe destacar que Newbery Athletic cuenta con un predio de excelencia. Muy buenas instalaciones y todas las comodidades para que deportistas de elite se entrenen allí. Sin ir más lejos, Platense estuvo haciéndolo en la antesala de lo que será el Trofeo de Campeones del próximo sábado ante Estudiantes.

Lucas Martínez Quarta. (Foto: @newberyathletic).

Los números de Martínez Quarta en River desde su regreso

A comienzos de 2025, Lucas Martínez Quarta dejó Fiorentina y regresó a River luego de algo más de cuatro años fuera del club. El Chino disputó 39 partidos con la camiseta del Millonario en el año y marcó dos goles, uno de ellos ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores para darle vida al equipo de Marcelo Gallardo.

Si bien se estableció como uno de los marcadores centrales titulares, la realidad es que Lucas Martínez Quarta no tuvo un buen año en líneas generales. El Chino no estuvo sólido, cometió algunos errores importantes en partidos trascendentes y no ofreció la seguridad que supo mostrar en su primer ciclo en el club.

Publicidad

Publicidad

ver también River cerró al primer refuerzo que pidió Marcelo Gallardo para el 2026

DATOS CLAVE