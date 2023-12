Mientras todo era alegría en River por la obtención del Trofeo de Campeones al vencer a Rosario Central en Santiago del Estero, Claudio Echeverritiró un baldazo de agua fría con las declaraciones que expresó acerca de su futuro. “Mi representante habló con el presidente. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar“, sentenció el “Diablito”, dejando en claro que su salida de River se dará de manera inminente.

En este contexto, Manchester City agilizó en las últimas horas por su pase, al punto tal de ya haber ideado un plan para quedarse la ficha del chaqueño de 17 años mediante un traspaso que supere los 20 millones de euros y que contente a River no solo con lo económico, sino que también dejaría a Echeverri cedido en el club de Núñez por al menos una temporada entera. Este traspaso se encuentra en etapas de definición y se cerraría todo en las próximas horas.

Además del caso Echeverri, en Europa ya hablan de otra joya de River que podría seguir los pasos del Diablito en lo que respecta a posibles fichajes juveniles argentinos que partan hacia el viejo continente. Concretamente, el jugador en cuestión es Franco Mastantuono, el jóven de 16 años de la Reserva y de la Selección sub 17 de Diego Placente.

El portal digital “The Secret Scout” comentó el nombre de Mastantuono como la futura estrella a seguir en el fútbol argentino tras la inminente salida de Claudio Echeverri rumbo al Manchester City. A través de su cuenta de Twitter, el usuario especializado en scouting de juveniles mostró al volante de la reserva millonaria como una interesante apuesta a futuro para cualquier club europeo interesado en sumar una joya argentina a sus filas.

A sus 16 años, Franco Mastantuono aún no ha debutado en el primer equipo de River pero ya posee un contrato profesional con una multimillonaria cláusula de rescisión, por lo que, si un equipo europeo pretende adquirir su pase, el Millonario buscará un resarcimiento económico enorme.

Los detalles del contrato de Mastantuono en River

En octubre del 2023, cuando apenas cumplió sus 16 años, Mastantuono estampó la esperada firma en un contrato que lo unirá a River hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, cuenta con una cláusula de salida de nada más ni nada menos que 30 millones de euros.

El impresionante crecimiento de Franco Mastantuono

En cuestión de un año, Mastantuono pasó de jugar en la octava división de inferiores en River a ser titular en la Reserva y hasta entrenarse con el plantel profesional en diversas ocasiones. Además, el volante nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, fue parte del seleccionado de Diego Placente en lo que fue el Mundial sub 17 en el que Argentina llegó a semifinales y quedó en cuarto lugar. El propio Mastantuono era el más jóven de aquel plantel. Un futuro más que prometedor.