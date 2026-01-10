Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y negociaciones

River continúa de pretemporada en San Martín de Los Andes, con los tres nuevos refuerzos a disposición de Marcelo Gallardo y buscando concretar en las próximas horas el arribo del cuarto si finalmente se suma Maher Carrizo desde Vélez.

De momento, son Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña las flamantes incorporaciones del Millonario para 2026; a la vez que se confirmó la salida de Jeremías Ledesma rumbo a Rosario Central y Sebastián Boselli podría ser el próximo en partir.

La posición de Maher Carrizo que dilata las negociaciones

Aunque River llegó a un acuerdo con Vélez para adquirir en 6 millones de dólares el 50 por ciento de la ficha de Maher Carrizo, la operación no terminó de confirmarse porque se está esperando ahora que el jugador de el visto bueno para jugar en El Millonario.

River continúa de pretemporada mientras busca completar su plantel.

Esto todavía no sucedió porque el delantero que disputó el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina quiere esperar a ver si llega un ofrecimiento desde Europaque le permita cumplir con su principal deseo en el presente mercado de pases, en el que desde El Fortín se comprometieron a transferirlo.

La última novedad respecto a Maher Carrizo es que este mismo sábado formó parte de la jornada de partidos amistosos que Vélez realizó ante Midland como parte su su preparación para el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga.

Publicidad

Publicidad

ver también Ignacio Malcorra: “No me arrepiento de haberme ido de River”

Boselli ya eligió destino para partir

Sebastián Boselli solo disputó cinco partidos el último semestre y con la posible llegada de Jhohan Romaña para reforzar la defensa no ve con malos ojos la posibilidad de volver a dejar River, para lo que incluso ya tendría elegido su próximo destino.

La intención del jugador, ya convenida con su padre y representante, es poder jugar en Europa y se quedarán esperando una propuesta que le permita cumplir ese objetivo, razón por la cual rechazó ya propuestas desde San Lorenzo y Peñarol para recibirlo a préstamo.

Jhohan Romaña está cerca

El Millonario envió una oferta de 2.6 millones de dólares por la mitad del pase de Jhohan Romaña que en San Lorenzo no conformó debido a que pretenden vender un porcentaje mayor y obtener más dinero. Por este motivo, River está dispuesto a comprometerse en comprar la otra mitad del pase en tres millones más.

Publicidad

Publicidad

Esa compra de la otra mitad del pase debería hacerse en el lapso de un año y la oferta incluye además una multa de un millón de dólares en caso de que River no cumpla con esta promesa de quedarse con la totalidad del pase del defensor colombiano.

¿River se baja por Andino?

Ante la inminente llegada de Maher Carrizo, River desistiría de contratar a Santino Andino, el extremo de Godoy Cruz. Si bien el presidente del Tomba -José Masur- afirmó que tiene un acuerdo con el Millonario y que desea que se concrete la operación, la realidad es que el futbolista y su nueva representación busca una salida a Europa. Toda esta situación hizo que desde Núñez pongan paños fríos y avancen por Maher Carrizo.

River no buscará arquero

Ante los rumores que indicaban que Nahuel Losada podía llegar al Millonario, Bolavip pudo averiguar que en River no se busca arquero. Franco Armani será el titular, Ezequiel Centurión el suplente y Lucas Beltrán estará en caso de ser necesario.

Publicidad