Mercado de pases de River, HOY y en VIVO: surgió la opción Correa mientras se resuelve el dilema Villa

Previo a disputar su segundo partido amistoso de pretemporada ante Peñarol este mismo sábado, River se mantiene con algunos frentes abiertos en el mercado de pases, siendo Sebastián Villa un dilema por resolver por la diferencia de criterios entre Marcelo Gallardo, que quiere sumarlo, y el presidente Stéfano Di Carlo, que tiene dudas al respecto.

Mientras tanto, desde Brasil vincularon al Millonario el nombre de Joaquín Correa, actualmente en Botafogo, y la caída en las negociaciones por Jhohan Romaña habría frustrado como consecuencia la salida a préstamo de Ulises Giménez rumbo a Sarmiento.

¿Es opción Joaquín Correa?

Desde Brasil colocan a Joaquín Correa, con presente en Botafogo, en la órbita del Millonario. Gallardo ya había mostrado interés en sumarlo cuando todavía era jugador de Inter de Milán y buscaba tener mayor rodaje. Hubo un sondeo en la previa del Mundial de Clubes, pero no terminó de materializarse.

Correa ya había sido sondeado por River en la previa del Mundial de Clubes (Getty).

Ahora, el prestigioso medio brasileño GeGlobo afirma que Joaquín Correa está en la mira de River y asegura que ya hubo consultas para averiguar su situación. Según indican desde Brasil, “las conversaciones están en curso”, por lo que podría haber novedades en el corto plazo.

Villa, un dilema sin resolver

Con Sebastián Villa deseoso de llegar a River, Independiente Rivadavia de Mendoza resignado de bajar hasta a mitad de precio sus exigencias económicas y Marcelo Gallardo insistente en la necesidad de reforzar el plantel con un extremo, el dilema del mercado de pases continúa sin resolverse.

Publicidad

Publicidad

Si bien la baja en la cotización de colombiano de 12 a 6 millones de dólares presenta una gran oportunidad para El Millonario, el presidente del Millonario Stéfano Di Carlo no está convencido de lo oportuna que sería esa incorporación, especialmente por los escándalos extrafutbolísticos a los que estuvo vinculado el delantero.

ver también Mientras Armani está lesionado, River le mandó un mensaje a Bono antes que juegue la final de la Copa Africana con Marruecos: “Legendario”

Ulises Giménez no se va

Aunque parecía muy encaminada su salida a préstamo rumbo a Sarmiento por un año, sin cargo ni opción de compra, Ulises Giménez podría quedarse en River ahora que se cayó el pase de Jhohan Romaña desde San Lorenzo. Aunque el jugador solo disputó dos partidos en Primera División, Gallardo cree que su partida, sumada a la de Federico Gattoni y la de Paulo Díaz que es inminente, podría dejar muy pocas opciones en defensa.

Guiño a Bono

Antes que Yassine Bono dispute con la Selección de Marruecos la final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal, desde River le hicieron llegar un reconocimiento como guiño a su fanatismo por el club. Lesionado Franco Armani, el mensaje llamó la atención de los hinchas incluso cuando desde el club se mostraron decididos a no salir a incorporar otro arquero en el mercado.

Publicidad

Publicidad

El arquero de Al Hilal destaca con Marruecos en la Copa Africana. (Getty)

¿Qué pasará con Colidio?

El futuro de Facundo Colidio es una verdadera incógnita. El delantero perdió terreno en River y ya corre desde atrás ante las presencias de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Además, el Millonario, pese a las negativas de Maher Carrizo y Santino Andino, cuenta con el deseo de incorporar un atacante en este mercado de pases.

Según pudo saber BOLAVIP, por el momento River no recibió ninguna propuesta formal por el también ex futbolista de Inter de Milán, Sint-Truiden de Bélgica y Tigre. Más allá del supuesto interés del país carioca, a las oficinas del Estadio Monumental no llegó ningún comunicado por el propio atacante.

Publicidad

Publicidad

En definitiva, más allá de que todavía no existió una oferta por Colidio, tanto en el cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo como en la directiva encabezada por Stefano Di Carlo ven con buenos ojos la posibilidad de desprenderse del delantero en esta ventana de transferencias. Y hay dos explicaciones realmente contundentes.

Colidio podría ser titular este sábado ante Peñarol. (Getty).

¿Qué puestos quiere reforzar Gallardo?

A falta de pocos días para el cierre del libro de pases, Marcelo Gallardo busca reforzar el plantel con dos puestos concretos. El Muñeco quiere un marcador central y también un extremo. De hecho, el club de Núñez estuvo cerca de cerrar a Romaña para reforzar la defensa, pero no pudo. De igual manera, lo intentó con Andino y Carrizo para potenciar el ataque por las bandas, pero ambos jugadores optaron por no llegar a River.

Publicidad

Publicidad

Data clave