Coudet, cada vez más cerca de River: último entrenamiento y el detalle que falta resolver

Las negociaciones formales entre River y Eduardo Coudet comenzaron el pasado viernes, cuando Deportivo Alavés -el equipo que dirige el Chacho- terminó su partido ante Levante en Valencia. El propio Christian Bragarnik -agente del DT- hizo público el llamado del Millonario. La primer reunión fue el sábado y se llegó a un acuerdo rápidamente, el domingo hubo otro contacto positivo y ahora solamente resta concretar la salida del conjunto vasco.

Luego de licenciar al plantel por dos días, Eduardo Coudet se reencontró con sus jugadores en el entrenamiento de este lunes, el cual todo indica que será el último del Chacho en Deportivo Alavés. Por estas horas se negocia su salida y el club solamente resta un detalle para que el acuerdo sea total: un resarcimiento económico.

Como suele suceder cuando un entrenador se va de un club a otro, la cuestión económica suele ser importante. En algunos casos se perdonan deudas, en otros se llega a un acuerdo. En esta oportunidad, el Chacho tendrá que resarcir a los vascos, aunque ese dinero saldrá de River. Se desconocen los montos, pero no habrá problema alguno para que eso suceda.

Cambio importante en el cuerpo técnico

Si bien se pensaba que Eduardo Coudet viajaría a Argentina con todos los miembros de su cuerpo técnico eso no será así. En las últimas horas se conoció que el Chacho no incluirá a Cristian Graff -ex compañero en Rosario Central en la década del 90- como ayudante de campo. Quienes sí se sumarán Carlos Miguel Fernández, Octavio Manera y Guido Cretari. A esos hay que sumarle a un ayudante de campo que reemplace a Graff y también a Marcelo Barovero, que será entrenador de arqueros.

¿Cuándo podría debutar Coudet en River?

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza este lunes por la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura con Marcelo Escudero como entrenador. Se estima que entre miércoles y jueves llegue Coudet a Argentina y su debut sería el jueves 12 de marzo contra Huracán en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará ese fin de semana.

